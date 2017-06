Noored treenivad end sageli üle ja vajavad hädasti spordiarsti nõu

Spordiarst Agnes Mägi kinnitas, et ülekoormusvigastused esineb aina noorematel lastel, avaldades mõju kas nende tugiliikumisaparaadile või tekitades probleeme südamele.

Jagavad bussi nahakliinikuga

Mõnest kaugemast maakohast Tartusse eriarsti juurde tulek nõuab lapsevanemalt ja lapselt töölt ja koolist vaba päeva võtmist. Samuti tuleb perel lahendada transpordimure ja leida ekstra bensiini- või bussisõiduraha.

«Igale poole ei ole ka mõtet statsionaarseid kabinette rajada, sest spordiga aktiivselt tegelevaid lapsi ei pruugi nii palju olla. Spordiarst ei ole esmatasandiarst, vaid ikkagi eriarst,» arutles Rein Kuik.

Nii tulid spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhid mõttele, et neil nädalapäevadel, kui mobiilne nahakabinet kliinikumi garaažide juures seisab, kuna nahakliinik iga päev väljasõitudel käia niikuinii ei saa, võiksid nemad kasutada seda kui noorsportlaste terviseuuringukabinetti.

Spordiarst ütleb, et kõige valusamalt hakkab tal noorte ja laste puhul silma see, et ilusat kehahoiakut kohtab harva.

Agnes Mägi ütles, et eelmise aasta novembrist kevadeni on nende kliinik ratastel kabinetiga vastuvõtte juba korraldanud ja elu on tõestanud, et huvi tulla oma lapsega spordiarsti juurde on ühtviisi suur Türis, Paides, Rakveres, Viljandis ning paljudes teistes kohtades Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Rein Kuiki sõnul on spordiarsti vastuvõtule oodatud need lapsed ja noored, kes lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele käivad treeninguil ja võistlustel vähemalt kolm korda nädalas ning kes on kuni 19 aastat vanad, sealhulgas 19-aastased noored kaasa arvatud.

Sportlase läbivaatus on tasuta, maksta tuleb vaid visiiditasu.

Noorsportlaste terviseuuringu eesmärk on Agnes Mägi sõnul hinnata sportlase kehalist arengut ja tervislikku seisundit ning jagada ohutu treenimise soovitusi.

Liikuvasse uuringukabinetti on seatud üles meditsiinitehnika ning läbivaatus ei erine mitte millegi poolest statsionaarses kabinetis ette võetavast.

Saab teha koormustesti koos südametöö jälgimisega, läbi viia spiromeetria uuringut ehk kontrollida hingamist ja kopsude tööd.

Ka mõõdetakse noorel sportlasel vererõhku, pikkust, kehakaalu ja määratakse ta keha koostist.

Juba enne arsti juurde tulekut palutakse ära täita ankeet, kus on küsimused üldtervise, südametervise ja tugi-liikumiselundkonna kohta ning mõned küsimused ka pereliikmete tervisest.

Ratastel uuringukabinetis on ooteruum ja läbivaatuse ruum. Nooremate laste puhul on lapsevanema kohalolek väga teretulnud.

Rein Kuik märgib, et kui läbivaatusel peaks selguma lisauuringu vajadus, siis sedagi aitavad organiseerida spordimeditsiini- ja taastusravikliiniku töötajad.

Agnes Mägi senine kogemus räägib, et inimeste suhtumine uuringusse ja soovitustesse on väga erinev.

Noorega kaasas olev lapsevanem on mõnikord väga tänulik ning kuulab kõiki soovitusi, mis on olulised näiteks vigastuste ja ülekoormuse ennetamisel.

Aga on ka suhtumist: «Ah, treener käskis tulla, ja et siin ma nüüd olen, ja tehke minuga midagi …»

Jõuavad nendeni, kes muidu arstile ei lähe

Agnes Mägi ütles, et kõige valusamalt hakkab tal noorte ja laste puhul silma, et ilusat aktiivset kehahoiakut kohtab harva.

Ka ei tea nad, mis on tervislik toitumine. «Vastuvõtule on sattunud tõsiste söömisprobleemidega noorsportlasi,» sõnas ta.

Rein Kuik lisas, et terve juulikuu platseerub uuringukabinet Käärikul, kus korraldatakse palju spordilaagreid.

«Meie ratastel kabineti peamine eesmärk on see, et spordiarsti vastuvõttudel ei ringleks ühed ja samad lapsed siitsamast Tartust ja Tartu ümbrusest, vaid et me jõuaksime tõepoolest nendeni, kes spordiarsti läbivaatusele muidu ei satuks,» ütles ta.

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kodulehel teatatakse noorsportlastele mõeldud mobiilse uuringukabineti peatumiskohad ja -ajad augustis.