Puhas kui prillikivi

Sõõrumaa annab esimest korda poliitikasse astudes selgelt mõista, et sarnaselt suure osaga valijatest on ka tema pettunud nn kartelliparteides EKREs, Vabaerakonnas, IRLis, Keskerakonnas, Reformierakonnas ja sotsides.

Tallinnas kümnete kinnistute omaniku ja kinnisvarahalduse äris laieneda sooviva Sõõrumaa ootused kommunaalpoliitikale erinevad ilmselgelt tasuta ühistransporti nautiva linnakodaniku omadest. Ettevõtja jaoks on palju tähtsam näiteks planeeringute kinnitamise kiirus.

Sõõrumaa jaoks aga tähendab palju ka see, kuidas vaatab uus linnavõim temaga vaid mõni aasta tagasi sõlmitud viie kooli halduslepingutele. Keskerakondlikus linnavalitsuses on hakanud liikuma kumu, et Sõõrumaa teenib koolide tehinguga liiga palju ja lepingud tuleks kriitilise pilguga üle vaadata. Sellised jahedad tuuled ei pane ärimehe südant muidugi sulama ning näitavad, et hallatavate koolide juurde kavandatavate võimlate säravat ideed pole mõtet Keskerakonna kampaaniafondi toetuseks välja käia. Nurgakivitseremooniad aitaksid hääli tuua Sõõrumaa enda valimisnimekirjale.

Küsitluste tulemused pakuvad Tallinnas valimisedu just Keskerakonnale. Kui panustad hobusele, kelle võitu kõik ennustavad ja kes ilmselt võidabki, siis korjad totalisaatorist sente.

Parteisid, mis jäävad teiseks, pole nendel valimistel mõtet toetada, et mõjukat Keskerakonda asjatult mitte ärritada. Nn sõltumatute kodanike valimisliidud võiksid küll valijate rahulolematuse lainel aidata edu saavutada. Kuid näiteks valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik üks tuntumaid tegijaid Karli Lambot kukkus just suurelt läbi Rail Balticu vastase kampaaniaga. Miski ei näita, et Lambotile lähedast valimisliitu võiks pärjata edu munitsipaalvalimistel.

Sel nädalal lülitasid ka rohelised ennast võimalike tõsiselt võetavate partnerite seast välja, kui hakkasid mustama nendega koostöövõimalust otsinud ettevõtjat ja endist linnapead Jüri Mõisa. Nimelt avaldas endale poliitikasse naasmiseks sobivat poliitjõudu kompav Mõis valmidust roheliste valmiskampaaniat toetada, kuid ei nõustunud keskkonnakaitsjate Rail Balticu vastasusega. Rohelised aga serveerisid ettevõtja koostöösoovi kärarikkalt hoopis kui äraostmiskatset.

Sõõrumaale on ette heidetud siseinfo kasutamist, kui ta kohe pärast Eesti Energia nõukogust lahkumist hakkas ehitama otse Iru elektrijaama kõrvale suurt bioküttel katlamaja. Teravaid kriitikanooli lasti lendu Tallinna koolide ja Tondi tenniseväljakute tehingu pärast, sest kriitikud nägid suurettevõtja edu taga erilisi suhteid linnapea Edgar Savisaarega.

Kui prokuratuur hakkas Tallinna valitsemisega seotud korruptiivset pundart Savisaare ümbert lahti harutama, selgus, et Sõõrumaa on puhas kui prillikivi – mitte ühelegi temaga seotud tehingule ei langenud varju. Kuluaarides võidakse keelt peksta kõigest mehe ebatavalise tervise- ja esoteerikaharrastuse üle.

Kaks aastat tagasi lõi Sõõrumaa laineid tantrafestivalil esinedes, kus tutvustas oma aastatepikkusi elamusi seoses idamaade vaimsete õpetustega ja kogemust Taimaal kolm nädalat järjest pimedas ruumis viibimisega. Sõõrumaa rääkis seejärel seltskonnajakirjanduses, et tema elukäsitlus ja suhtumine rahasse on varasemaga võrreldes täiesti muutunud.

Üks on aga kindel: Sõõrumaa on alati ära maksnud palgad oma töötajatele ja arved äripartneritele. Samuti pole ta raskustes ettevõtteid äripartnerite arvel pahatahtlikult pankrotti lükanud. Tsaariaegsetele tööstusvaremetele kerkiv Rotermanni keskus võiks vabalt kanda Sõõrumaa City nimetust.

Küll aga nurisetakse spordiringkondades, et suurettevõtja pole suurendanud igal aastal 1,3 miljoni euro võrra spordile makstavaid eratoetusi, mida ta oli lubanud aasta tagasi Eesti Olüpmpiakomitee esimehe valimistel.