Rõõmu jälg paberil

See on väga lihtne asi. Kui võimalikult lihtsasti välja öelda, peaks hüüatama, et see on ju ilmselge – kuidas sa, tobu, enne selle peale ei tulnud.

Kui ma Postimehe töölepingule allkirja panin, oli 1998. aasta sügis. Võimalik, et umbes samal ajal käis ümberringi mingi järjekordne majanduskriisikene, mis tekitas turbulentsi ja küttis kirgi. Ma ei mäleta sellest midagi, sest minus leegitses õhin ja pulbitses tegutsemistuhin.

Tuleb täpsustada, et tehniliselt võttes ei asunud ma tööle Postimehe Tallinna toimetuses, vaid mu tegevuse väljund oli reedeti ilmuv ajalehe lisa lakoonilise pealkirjaga «Kultuur».

Tartu ajaleht pürgis jõuliselt pealinna meediaturule, et saada osaks suuremast rahavoolust ja leida kontakt kõigi eestikeelsete inimestega. Oli pabermeedia õitseaeg ning selle meediumi loogikat juhtis lihtne paratamatus: mida kõrgemale mööda püramiidi järsakseina suudad ronida, seda kaugemal sinu hüüatusi kuuldakse. Eesti kõrgeim tipp oli Tallinn. Nagu praegugi.

Postimehe kultuurilisa asutamisel olid üsna selged pealinna vallutamise tundemärgid. Ühelgi Tallinna ajalehel niisugust lisa polnud ja see tähendas eristumist. Toimetajad olid Tallinnas, nagu enamik kaasautoreid ja teemasid. Ainestik ammutati siit, sest siin see kõik ju toimus. Päris ilmselt pidid suurlinlikku päritolu olema ka silmapaarid, mis trükimärkide joonestikelt hoogu võttes paiskasid lugeja vaimusilmas lahti ukse meelierutavasse (kultuuri)elamuse eufooriasse. Nii ehk pidanuks see ideaalis olema.

Kui mina Tatari tänava toimetuses oma lauanurgakese sain, tähistas «Kultuur» juba esimest sünnipäeva. Algusest peale olin kuulunud kaasautorite seltskonda ning seejärel olin mõnda aega tõrjunud väljaande pealiku Margot Visnapi ettepanekut tulla muusikatoimetajaks.

Nagu öeldud, oli kiirete muutuste aeg. Nelja aastaga oli Raadio 2, kus töötasin, kaotanud pisut enam kui poole kuulajatest, kuid ometi oli seda ikka veel rohkem kui raadioturu liidril Vikerraadiol praegu. Asi oli ilmselt dünaamikas. Raadioeeter täitus plahvatusega sarnanevas tempos uute jaamade ja kõlaenergiaga ning skaala teisel poolel oli nende vastas «vanade tegijate» inerts ja traditsioonid. Ilmelik küll, aga mitte-veel-kümneaastane raadiojaam, kus töötasin, kippus samuti kiiresti vananema.

Midagi samasugust toimus 1990ndatel ka paberajakirjanduses. Vanad vankusid ja uued ründasid. Väljaandeid tekkis ja kadus, kõik pulbitses, osa reegleid oli veel kirjutamata ning sestap loksus vahel üle ääre.

«Kultuur» oli sel hetkel uus ja värske. Kõik, kes me seda tegime, olime asja kallal suure õhinaga. Margoti ja Kadiga olime varemgi olnud töökaaslased ühes teises toimetuses, Jaak oli tuttav, Eva, Kairit, Tiina ja Triin osutusid hästi vahvateks inimesteks. Kui nädalakoosolekul võimalikke teemasid arutasime, särtsus toas hea energia ja kogu aeg oli midagi erakordset õhus.

See oli vahva aeg, aga mitte sellest ei taha ma rääkida.

Mõistagi ei saanud niisugune väljaanne nii iseseisva ja lopsakana kesta liiga kaua. Postimees pani kanna Tallinnas maha, asus igas suunas positsioone laiendama ning toimetuse koridorides liikus järjest rohkem rahvast. Muu hulgas hiilis nurgatagustes ringi jutt, et «Kultuur» neelab väga palju raha, aga seda loeb liiga vähe inimesi – mingist uuringust vilksas läbi, et pisut enam kui pool ajalehe lugejatest, mis praeguste teadmiste valguses on hullult palju.