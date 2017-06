Jüri Luik: kui langeb poliitiline otsus, siis sõjaväelased tegutsevad

- Olete öelnud, et tulite ministriks missioonitundest. Mis missioon see on?

Ma ei ole klassikaline sisepoliitik. Pole kunagi olnud, ja sisepoliitika kogu oma mitmepalgelisuses pole mind mitte kunagi paelunud. Olen keskendunud ikka pigem välis- ja kaitsepoliitikale. Nende alade eelis on, et Eestis valitseb suhteliselt suur, vaat et universaalne konsensus.

Siin sa tunned kõige rohkem, et ajad riigi asja – et seda ei ole võimalik lahutada mingiteks parteilisteks üksikteemadeks. Sellises olukorras, kui minu poole pöördutakse ja tehakse selline ettepanek – eriti arvestades ka [Euroopa Liidu Nõukogu] eesistumist ja keerulist rahvusvaheliste suhete pinnast –, ma lihtsalt ei tundnud, et ma saaks ära öelda.

- Olen kuulnud väidet, et üks osa missioonist oli päästa Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), mille kadumine olnuks tõenäoline, kui partei esindus valitsuses oleks jäänud liiga nõrgaks.

Ühe erakonna saatus ei sõltu kunagi ühest liikmest. Kui vaatame kas või erakondade valimisedu eri valimistel, siis on selge, et see peab olema üheselt tugev tiim. Mingeid imeinimesi juurde tõmmata, kes annaks erakonnale raketilaadse tõuke… Selle ideega võib mängida kujutelmades, aga tegelikkuses ei tööta see mitte kunagi. Ma usun, et IRLi tuleviku osas ei ole mina mingi imelahendus.

- Kas erakonna esimees Helir-Valdor Seeder kasutas teie veenmiseks seda argumenti?

Noh, ütleme, et minu puhul on loomulik, et eelkõige kasutatakse väiteid, mis puudutavad riigikaitset, rahvusvahelisi suhteid, kohusetunnet. See on ainus argument, millega mind on võimalik sellisel viisil ära rääkida. Minu eelistus on alati töötada diplomaadina, aga ma aktsepteerin samas, et on aegu, kus pead tegema midagi muud, kui saad Eestile kasulik olla.

- Seeder ütles eile Postimehes, et leppis teiega kokku asumises päevapoliitikasse. Muu hulgas peaksite hakkama valimistel hääli püüdma, puksima poliitiliste oponentidega.

Iga minister on päevapoliitikas. Mis aga puudutab konkreetseid osalemisi valimistel – see tuleb küll kõik eraldi paika panna.

- Enne ministriametisse tulekut Mart Laarilt nõu küsisite?

Mul on Mart Laariga pidev side. Ma ei saa laskuda detailidesse, millest me täpselt räägime, aga ma pean Mardi rolli Eesti ühiskonnas erakordselt oluliseks ja ta on mulle paljudes asjades suur eeskuju. Mul on väga hea meel, et meil on säilinud ülimalt hea kontakt. Meie vestlused on alati vestlused kahe sõbra vahel.

- Kuidas te tunnete ennast valitsuses, mida juhib korruptsioonist läbi imbunud ja Venemaa küsimuses kahe näoga Keskerakond?

Eks Keskerakond ole ju ka palju muutunud. Te olete oma lehes seda palju kajastanud, mis on Keskerakonna uus nägu. Kui me vaatame praegu Jüri Ratase tegevust kas või rahvusvahelistes suhetes – tema kohtumist Emmanuel Macroniga, Angela Merkeliga –, siis ma usun, et läänelik suund on üsnagi selgelt kivisse raiutud.