Miks on tantsuõpetajal autos ader

Nad on ema ja tütar, kes kahe peale juhendavad enam kui kümmet rühma. «Laps ei jõudnudki tegelikult enne rahvatantsuni kui alles ülikoolis,» muigab Kertu Alvre vastuseks küsimusele, kas ema rikkus lapse ära juba varakult.

Kui aga ema-tütar püüavad panna kokku kõik asjad, mis Viljandist tantsupeole tuleb vedada, saab kokku päris muljetavaldava hunniku. Näiteks on vaja kaasa võtta ka kolme rühma jaanituletantsu kaikad. «Kõik need puud on muide minu kodu aiast harvendatud, nii et majaümbrus on jäänud pisut hõredamaks tänu sellele peole,» muigab Ave Alvre. «Me ei tea päris täpselt, kas kaigaste ühine vedu ühelt prooviväljakult teisele ka planeeritud on. Aga kui ei ole, siis vaesed Tallinna linna kodanikud, kes noorterühmade või heinalistest neidudega samal ajal ühistransporti satuvad!»

Nimelt kuulub komplekti ka tosin reha neidude rühma tarbeks. Kaheksa vihmavarju pluss varuvarjud, kuna mõned kipuvad juba vaikselt lagunema. Võimlemisrõngastest tehtud jäälilled. Suur kott 48 rätikuga. Viimaseid on vaja samas tantsus, kus lähevad käiku ka kaikad.

Tihti peab tantsuõpetaja olema ka rätsep. Nii lõikas osa rätikuid kangast välja ja ääristas Ave Alvre ise, suured roosilised rätikud aga ajas jupikaupa kokku Kertu Alvre. Põhiliselt saadi need Viljandi bussijaama pudupoest.

Abikäe on ulatanud ka koolitädid. «Meil on kooli valvelauas kaks toredat Reeta – Küttis ja Saar. Nemad on teinud rätikute otsa narmaid, Reet Küttis on aidanud ka põlledele narmaid panna ning peakatetele pärleid ja litreid tikkinud,» räägib Ave Alvre. Ta selgitab, et kuna Viljandi gümnaasium on alles viis aastat vana, siis on õpetajad rahvarõivaid rühmadele järjest juurde teinud. Nii on näiteks see aasta kulgenud pükste, vestide, pluuside ja seelikute soetamise tähe all. «Õmblejate tehtud riideid tuleb ka kahjuks vahel ümber teha. Pealegi pean kõigepealt kirjutama projekte, et oleks ka raha rahvariiete valmistamiseks.»

Sellel hooajal on ta õmmelnud näiteks ka paarkümmend seelikut ning seda ühe tütar Kertu seatud tantsu tarbeks, millega jõuti välja ka Koolitantsu finaali. Et miks nii palju? Vastus on taas lihtne: seal oli lihtsalt vaja palju eri värvi seelikuid.

Kui keegi juhtub aga kiikama Ave Alvre Prantsuse päritolu teenekasse hõbedasse kaubikusse, siis selle tagaistmelt ja pakiruumist võib leida nii mõndagi üllatavat, mis daamide autode baasvarustusse enamasti või täpsemalt öeldes üldse ei kuulu. Ükskord oli seal näiteks ader.

«Tantsuõpetus toob leivale vorstikese peale, mu põhitegevuseks on ikkagi huvitegevus Viljandi gümnaasiumis,» muigab Ave Alvre. «Atra vedasingi selle pärast, et gümnaasiumil olid filmi «Malev» stiilis olümpiamängud ja seal tuleb ometi teha ju künnivõistlust ümber tõhusate rukkilillede.»

Vahel imestab ta isegi oma auto mahutavusvõime üle. Nii on sinna mahtunud ka näiteks kolm koolisöökla lauda ning hunnik rehasid, massiivsetest riidekogustest rääkimata.