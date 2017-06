Jokker – rallikrossi kingitus autospordile

Viimastel aastatel autospordis enim huvilisi võitnud distsipliin on kahtlemata rallikross. Kuigi ala tähistas sel kevadel oma 50. sünnipäeva, hakati maailmameistrivõistlusi pidama alles aastast 2014, kui võistluste korraldamise võttis üle üritusagentuur IMG, mis veab ka näiteks korvpalli Euroliigat. Ameeriklaste valvsa hoole all meelitati sarja esmalt endine autoralli maailmameister Petter Solberg, seejärel WRC üheksakordne tšempion Sébastien Loeb ning lisaks veel terve plejaad väiksemaid tähti. Näiteks tiitlikaitsja Mattias Ekström kihutab iga päev Saksa sarjas DTM.

Lisaks on rallikross alana kergesti jälgitav ja seda on lihtne mõista: neli (alates poolfinaalidest kuus) autot tulevad MMil stardijoonele, sõidavad neli (alates poolfinaalidest kuus) umbes ühe kilomeetri pikkust ringi. Ruudulipp langeb, järgmised mehed tulevad joonele ja nii kuni kiirematest kiireima selgumiseni välja. Pisikeste pauside ajal korraldatakse rahvale vinget sõud, kohal on maailma tippartistid jm.

Jokker tähendab ajakadu

«Viimaste aastate statistikat vaadates on kasv riigiti päris suur: iga etapi kohta tuleb hooajas 5000 pealtvaatajat juurde,» räägib rallikrossi kasvust Euroopa MM-etappidel jooksvas EM-sarjas osalev Janno Ligur. «Rallikrossi võib juba maailmas päris populaarseks lugeda.»

Uue ala jõudsat pildilekerkimist on tähele pannud teisedki võistlussarjad ja magusast pirukast ihatakse tükikest endalegi. Silm pandi peale rallikrossi kõige unikaalsemale detailile: jokkerringile.

Jokker on rallikrossis tükikene rajast, mida piloot peab iga sõidu jooksul vähemalt korra läbima. Kui Ameerika sarjades on seda kasutatud sõuelemendina – näiteks viib jokker auto üle trampliini, aga sellega kaasneb teatav ajavõit –, siis MMil on tegu pikema poognaga rajal, mille läbimine võtab sõitjal sekundi kuni kaks kauem. Millal jokkerisse minna, on juba sõitja enda valida.

«Eks on väljakujunenud taktikad: näiteks kui stardis saad eest minema ja tundub, et oled teistest kiirem, siis üldjuhul jätad (jokkeri võtmise) viimase ringi peale, et saad ees üksinda puhast sõitu teha,» selgitab samuti EMil võistlev Andri Õun ühte kõige lihtsamat jokkeristrateegiat. Mõistagi kehtib ka vastupidine loogika: kui start läks untsu, on mõistlik konkurendi sabas kinni olemise asemel kärmelt jokker läbida ja loota, et kui vastane sama teeb, on edu juba sinul.

WTCC lükkas katsetust edasi

Sedasi näeb jokkerring välja rallikrossis. Ons sel potentsiaali töötada ka muudes võistlussarjades, kus võistlusdistants on kümneid kordi pikem, saab autospordimaailm aimu sel nädalavahetusel. Kuigi varem on sellega katsetatud näiteks Argentina kohalikel meistrivõistlustel, on Portugali võidukihutamine esimene MM-sari peale rallikrossi, kus jokker kasutusele võetakse. Tegelikult pidanuks eksperiment toimuma juba WTCC hooaja avaetapil Marokos, ent Moulay El Hassani ringrajal ei leitud selle võistlustrassile lisamiseks piisavalt ohutut kohta. «Me teame, et Marrakechi ringrada on küllaltki kitsas ja me otsustasime koos FIAga jokkerit siin mitte esimest korda kasutada, et vältida avariiohtu,» selgitas korraldaja Franchois Riberio Touring Car Timesile. Inimkeeli: korraldajad ei leidnud viisi, kuidas vältida, et jokkerisse sisse- ja väljasõit ei viiks piloote ideaaltrajektooril kihutavate konkurentide teele.