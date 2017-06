Uus trepp tähistab laulupidude sünnikiriku taastamise algust

Kiriku taastamise sümboolne algus on aga juba tehtud. Nimelt ehitati peaukse juurde uus trepp. Trepi ja koos sellega kiriku taastamise pidulik avamine leiab aset 29. juunil, Tartu linna päeval.

Maarja kiriku sihtasutuse juhatuse liige Silvia Leiaru rääkis, et trepi valutööd tehti möödunud aasta lõpus, treppi ennast hakati aga ehitama mais ning see läks maksma umbes 24 000 eurot. Sellest 5020 eurot saadi Gustav-Adolf-Werki organisatsioonilt, ülejäänud tuli annetustest, mida inimesed on sihtasutusele kiriku taastamiseks teinud. Lisaks tegi linn korda kirikuesise platsi.

«Sellega on tee kiriku taastamisele avatud ning loodame koostöös linna ja teiste toetajatega sügisel ehitust alustada,» ütles Leiaru. Tema sõnul usub kogudus küll, et 2019. aastaks saavad tööd ühele poole ning üldlaulupidu avatakse seal.

Laulupidude häll

Teatavasti võib just Maarja kirikut pidada meie laulupidude hälliks, sest seal toimus 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov. Samuti peeti seal esimese laulupeo jumalateenistus ning koguduse õpetajatel on olnud tähtis koht laulupeoliikumises.

Silvia Leiaru sõnul näeb ehitustööde plaan ette, et esmalt alustatakse vundamenditöid, seejärel võetakse ette katus ning praegu puuduva kirikutorni ehitus. Taastatakse kiriku ajalooline välisilme, sees tehakse aga suuremaid muutusi.

Kaks korrust

Nimelt ehitatakse praegu ühekorruseline kirikusaal kahekorruseliseks, selleks kaevatakse kirik poolteist meetrit sügavamaks.

Esimesel korrusel hakkab paiknema 70-kohaline seminarisaal, lisaks lastetuba ja puhkeruumid.

Teisele korrusele tuleb kirikusaal, mis on praegusest väiksem, mahutades kuni 300 istekohta. Samuti tulevad teisele korrusele mõned üüripinnad, millega soovitakse kiriku ülalpidamiskuludeks lisaraha teenida.

Kiriku tornis saab olema väike kabel ning kolumbaarium urnimatusteks. Kiriku uus altar tuleb mitmetasandiline, mille taga on klaaspinnad, ees aga metallplaat. Kogudusel on soov, et plaadile graveeritaks vana alatarimaal. Kokku lähevad kiriku taastamistööd maksma umbes viis miljonit eurot.

Kiriku taastamiseks on endiselt oodatud annetused ning Silvia Leiaru loodab, et nüüd, kus antakse selge sõnum, et tõepoolset hakatakse ehitama, leiavad veel paljud inimesed ja organisatsioonid võimaluse toetada ehitust. «Läbi selle on igaühel harukordne võimalus olla kiriku ehitaja,» rõhutas Leiaru.