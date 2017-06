Suurpere tõstab kohvikuga maaelu au sisse

Aasta tagasi hakkas ühe Elistvere loomaparki viiva tee ääres tühermaal midagi toimuma. Maasse tekkis vundament, selle peale maja. Kurvilisele teele sedavõrd lähedal, et talupojamõistusega maainimene endale sellisesse kohta elumaja ei ehitaks.

Ometigi on majaehituse taga puhast verd maainimesed sealtsamast Juula külast. Neljalapseline perekond Kaasik, kes on aastaid sealset külaelu eest vedanud, asus palgatöö kõrvalt Juulamõisa kohapärimuskohvikut ehitama.

Tartus trükkalina töötav Kalvo Kaasik rääkis, et kuigi pere elab kohe Elistvere loomapargi külje all, on nad loomapargi külastamise järel alati tundnud, et nälg tapab. Kes see viitsib siis koju jõudes kohe vaaritama hakata? Tee peale võiks ju jääda koht, kust kehakinnitust saada.

Pereema Eneli Kaasik töötab samuti linnas, Tartu ülikooli kliinikumis intensiivraviosakonna arstina. Ta rääkis, et pensionipõlv hakkab lähenema ja peaks ju mõtlema, mida siis teha. Mis sellest, et ise alles neljakümnene, aga näe, mõtleb juba pensionipõlvele.

«Kui ma peaks terve elu olema selle häda, valu ja viletsuse sees, siis lõpuks oledki närvihaige, keegi sind ei kannata ja sina teisi ammugi mitte,» avas ta põhjuse, miks tahaks oma arstiametis kogetu tasakaalustamiseks kodukandis midagi loomingulisemat teha.

See krunt, millele on nüüdseks laotud kiviplokkidest majake, asub magusa koha peal: kui Tartu poolt tulla, jääb ta loomapargi ja Vudila tee äärde, lähedal on ka jääajakeskus. «Kõik tuustivad siit läbi ja heal juhul jääb prügi tee äärde,» sõnas Eneli Kaasik.

Et tegelikult on see voorte vahele jääv kant rikka ajalooga ning seal tegutseb palju ettevõtlikke peresid, soovivad Kaasikud seda rikkust hakata kõigi sealt läbi voorivate turistidega jagama.

Vooremaal on palju lugusid, mida neile jutustada: seal on Kalevipoeg oma kive heitnud ja Linnamäel maganud, Äksis on pastoriametit pidanud eestlastele õ-tähe andnud Otto Wilhelm Masing, lisaks on Äksi kuulus oma nõia poolest.

Kõikide nende lugudega saaks siduda kohvikus pakutavaid toite. Toidud ise oleks tehtud aga ümberkaudsetest taludest pärit toorainest. «Mis sa sellest kohvikust teed, kui sul seal head toitu ei ole,» on Eneli Kaasik veendunud.

Kalvo saab peagi mahetaluniku tunnistuse. Sealsamas Juula külas vanematekodu krundile maja ehitanud mees kasvatab palgatöö kõrvalt oma talu maadel kartulit ning köögivilju.

Igaüks teeb midagi

Linnulennult leiab talu, kus toodetakse mahemahlasid. Naaberkülas on astelpajuistandus, sugugi mitte kaugel Tabiveres pruulivad noored mehed õlut, Palamuse kandis kasvatab üks pere kitsi ja teeb kitsepiimast lisaks kõikvõimalikele piimatoodetele iirisemaiust. Nimekiri võiks pikalt jätkuda.

«Räägidki loo juurde, et kartulipuder on tehtud siitsamast kahe kilomeetri kaugusel kasvanud Jõgeva kollasest, mitte pulbrist,» tõi Eneli Kaasik näite sellest, milline oleks nende unistustekohviku roll kohalike elanike töö esiletõstmisel. Kohvikusse tuleb ka eraldi pisike pood, kust kohalikku kaupa kaasa osta.