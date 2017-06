Näituse tänava õlireostuse koristamise arve maksab kinni linn

​Näituse tänava kortermajade õuel avastatud õlireostus on abilinnapea Valvo Semilarski sõnul likvideeritud ja reostuse levimise ohtu enam ei ole. Järeltööd on aga vajalikud. Seniste tööde arve on 22 000 eurot ja Semilarski sõnul on linnavalitsuse liikmetega arutatud, et see raha tuleks eraldada reservfondist. Küsimus pannakse linnavalitsuse ette tuleva nädala istungil.