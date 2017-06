Kaks ja pool aastat ametis olnud direktor lahkub ametist

Alatskivi vallavanema Andu Tõrva sõnul andis Lille lahkumissoovist teada 6. juunil. Direktori tööleping lõppeb juulis. Vald loodab, et juba augustis leitakse ametisse uus inimene.

Raigo Lille kommenteeris oma lahkumist sellega, et need asjad, mille pärast ta kaks ja pool aastat Alatskivile läks, on suuresti tehtud. Lille eesmärk oli keskkool ümber kujundada põhikooliks, sest õpilasi on gümnaasiumiastmes vähe.

«Seda ülesannet polnud mulle antud, aga see oli minu nägemus, mille taga olid mitmed asjad. Esiteks olid koolil finantsprobleemid, mis on nüüdseks lahendatud,» rääkis ta.

Paar aastat tagasi tegigi vallavolikogu otsuse, et alates 2018/2019. õppeaastast tegutseb Alatskivil ainult põhikool. Selle õppeaasta lõpus õppis koolis 187 õpilast, kellest 23 sai tänavu lõputunnistuse: neli gümnaasiumiastmes ja 19 põhikoolis. Tuleval aastal on koolis üheksa abiturienti, kes on ühtlasi viimased gümnasistid, sest 10. ja 11. klassi õpilasi vastu ei võeta.

Kuigi järgmise aasta kevadel lõpetab keskkoolis viimane klass, on personal juba põhikoolile vastavaks korraldatud ja paljud töötajad koondatud. Need otsused on direktori sõnul olnud valusad. Kui Lille 2015. aastal ametisse astus, oli töötajaid 50, sügisel jääb direktori sõnul inimesi tööle 35.

Majandusharidusega Lille kandideeris aastaid tagasi Alatskivi keskkooli direktoriks, sest nägi, et probleemid vajavad lahendamist ja pedagoogilise taustaga inimesel on seda raske teha.

Lille ütles, et tahab omal soovil lahkuda, kuna tundis, et ei suuda ära teha kõike, mida tahtis, ja nüüd oleks vaja kedagi, kes suudaks rohkem.

Et koolis on meeskond ümber korraldatud, võiks Lille arvates ühine kasvatustegevus õppetöös olla üks teema, mis vajab ühist läbimõtlemist ja tegutsemist. Pedagoogilise taustaga inimesel on neid ülesandeid tema sõnul parem lahendada.

Juulis ametist lahkuv direktor rääkis veel, et üks küsimus, mis sai veel tema ametiajal lahenduse, oli kooli remont ja ruumilahenduse muutmine. Riigi tugi on selleks olemas.

Raigo Lille ei tea veel, mida ta pärast ameti mahapanekut täpsemalt tegema hakkab. Haridusvaldkonnas ta end jätkamas ei näe.

Alatskivi vallavalitsus ootab direktori ametikohale kandideerijate avaldusi 11. juulini.