Hõõrumine aserite ja F1-sarja omanike vahel

Pühapäeval peetakse esimest korda F1 ajaloos Aserbaidžaani GPd. Bakuu tänavaringrajal kihutati ka möödunud hooajal, aga siis tunti võistlust Euroopa GP nime all. Küsimus on aga selles, kui kauaks kuninglik vormelisari naftariiki jääb. Sealjuures pole Aserbaidžaani potentsiaalne hülgamine kuidagi seotud riigile osaks saavate süüdistustega inimõiguste rikkumises, vaid korraldajad on lihtsalt sarja uute omanike sõnavõttudest solvunud.

Liberty Media tegevdirektori rolli täitev Greg Maffei ütles kevadel, et nad ostsid üle 40 aasta F1-sarja juhtinud Berinie Ecclestone’ilt umbes kaheksa miljardi euro eest võistluse, kus on sees mitu kekats-etappi. Forbes vahendab tema sõnumit, et Ecclesone’i prioriteedid olid väärad: «Kui palju saan raha? Kui palju sellest ettemaksuna? Ja nüüd võistleme sellistes kohtades nagu Bakuu Aserbaidžaanis, kus maksti meile etapi korraldamise eest suur summa, aga mis ei aita kuidagi kaasa sarja pikaajalisele brändile ega äri tervisele. Meie töö on leida partnerid, kes maksavad meile hästi, aga samas toetavad tootearendust.»

«See on ilmselgelt ärritav,» ei hakanud Aserbaidžaani GP korraldav eest vastutav Arif Rahimov ameeriklase sõnu pehmendama. Korraldaja loodab, et Maffei sõnavõtt oli tingitud tema suhtelisest kogenematusest: on ju Liberty Media F1-sarja juhtinud alles tänavu jaanuarist. «Me oleme selle projekti kallal vaeva näinud juba kolm aastat, nii et meil on F1ga rohkem kogemusi kui neil. Midagi sellist väita on väga ignorantne.»

Kõik see juhtus märtsis. Edasi on asjaosalised vähemalt avalikult musta pesu pesemist vältinud. Saab näha, kas vaherahu jääb kestma ka pärast sel nädalavahetusel toimuvat etappi – igatahes järgmise hooaja kalendris on mitu kuud varasemaks tõstetud Bakuu võistlus sees.

Aserid on aga hoiatanud, et nemad end rohkem mõnitada ei luba. «Meie võime oma lepingu Liberty Mediaga üle vaadata,» lubas Rahimov. See on löök ameeriklaste kõige õrnema koha, rahakoti pihta: kümne aasta peale toob Aserbaidžaani GP firmale sisse üle 350 miljoni euro.

2018. a esialgne F1 kalender

25. märts Austraalia GP

8. aprill Hiina GP

15. aprill Bahreini GP

29. aprill Aserbaidžaani GP

13. mai Hispaania GP

27. mai Monaco GP

10. juuni Kanada GP

24. juuni Prantsusmaa GP

1. juuli Austria GP

8. juuli Suurbritannia GP

22. juuli Saksamaa GP

29. juuli Ungari GP

26. august Belgia GP

2. september Monza GP

16. september Singapuri GP

30. september Venemaa GP

7. oktoober Jaapani GP

21. oktoober USA GP

28. oktoober Mehhiko GP

11. november Brasiilia GP

25. november Abu Dhabi GP

Kalendrisse naasevad Prantsusmaa (Paul Ricard) ja Saksamaa (Hockenheim) etapid. Ära jääb valitsuse toe kaotanud Malaisia GP.