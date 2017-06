Videokordused on tulnud jalgpalli, et jääda

1) 1891. aastal kirjutati reeglitesse sisse penalti; 2) 1925. aastal õgvendati suluseisu (kui seni pidi söödu andmise hetkel jääma adressaadi ja vastase värava vahele kolm, siis nüüd kaks kaitsjat; see variant kehtib tänapäevani); 3) 1958. aastal lubati vahetused; 4) 1992. aastal keelati tagasisööt väravavahile. Kõik.

Eeldatavasti täieneb see loetelu juba järgmise aasta märtsis videokorduste ja -kohtunikega, mis muudavad jalgpallimängu vähemalt sama palju kui 1925. aasta otsus suluseisureegli kohta. Võib-olla rohkemgi.

Venemaal jätkuv maailmajagude karikaturniir on suurim ja olulisim võistlus, kus videokohtunikke seni on katsetatud. Võrreldes detsembris peetud klubide MMiga, kus videokohtunikke ja -kordusi esimest korda ametlikes kohtumistes nägi, on FIFA süsteemi veidi timmitud ning olukordi, kus otsus langetatakse mitu minutit pärast juhtunut, pole vähemalt seni ette tulnud. Ometi on süsteem tekitanud rohkelt küsimusi.

Millistes olukordades loeb videokordus?

Need on nelja tüüpi situatsioonid. Videot võidakse uurida olukordades, mis puudutavad väravaid, penalteid, punaseid kaarte (nii antud kui ka andmata jäänuid) või kus kohtunik on eksinud karistatava mängija isikuga. Muude otsuste puhul, nagu näiteks autide ja nurgalöökide määramine ning tavalised vead väljaspool karistusala, videokorduse abi kasutada ei tohi.

Videokohtunikud istuvad kolmekesi omaette ruumis ja neil on platsil vilistava peakohtunikuga raadiosidet. Miks kolmekesi? Esimene kontrollib penalteid ja punaseid kaarte, teine suluseisu-olukordi, kolmas on varumees, kes asub tööle juhul, kui esimene on mingi olukorra ülevaatamisega hõivatud.

Kuidas on videokohtunikud jalgpalli muutnud?

Oleme näinud ebaloomulikke mänguseisakuid, kus löödud väravale järgneb (enamasti mõnekümnesekundiline, aga vahel ka enam kui minutiline) ooteaeg. Näiteks Tšiili meeskond oli jõudnud mängus Kameruniga avapoolaja lõpul löödud väravat rõõmuküllaselt tähistada, kui peakohtuniku kõrvamikrofoni laekus teade, et tabamus oli sündinud suluseisust ja tühistatakse. Jalgpallis on harjutud, et fakt – kas värav on või pole – selgub kohe, mitte hiljem.

Lisaks võib aimata, et abikohtunikele on antud juhised suluseisu fikseerimisel lippu veelgi sagedamini all hoida. Kui seni kehtis reegel «Kui kahtled, kas on suluseis, siis ära lippu tõsta», siis Venemaal paistab töö käivat põhimõttel «Kui arvad, et on suluseis, aga napilt, siis ära ikkagi tõsta, sest pärast saab olukorra videost üle vaadata».

Samuti on mängijatel võimalik kehakeelega videokohtunikud aktiveerida. Saksamaa ja Austraalia kohtumises apelleerisid sakslased pärast australlaste teist väravat käega mängule ja kohtunikud asusidki videot uurima.

Mida arvavad mängijad-treenerid?

«Jalgpall ei ole stopp-start-tüüpi mäng. Kohtunike eksimused käivad asja juurde ja kui kõik muutub piinlikult puhtaks, kaovad jututeemad,» sõnas legendaarne väravavaht Peter Schmeichel. Kui taanlase juttu võib ehk võtta «vanamehed kolmandalt» kurtmisena, siis ka maailmajagude karikaturniiril mängivate meeskondade treenerid ja mängijad tõdevad, et täpsed otsused on küll toredad, ent kogu asi väga harjumatu.

Kameruni peatreener Hugo Broos: «Videokohtunikud võivad olla jalgpalli jaoks tähtsad, aga kui nad sekkuvad ühe mängu jooksul mitu korda, võib see olla mängijatele väga ebameeldiv.» Tšiili poolkaitsja Arturo Vidal: «Keeruline. Meile küll seletati eelnevalt süsteemi põhimõtteid, aga mänguhoos olles on keeruline sellega leppida.» Portugali mullu Euroopa meistriks tüürinud peatreener Fernando Santos: «Peame olema ettevaatlikud, sest inimesed ei saa uuendusest kuigi hästi aru.» Tšiili peatreener Juan Antonio Pizzi: «Paikaloksumine nõuab aega. Tehnoloogia võib jalgpalli õiglasemaks muuta, aga tunnete kontrollimine on mängijatele praegu keeruline. Loodan, et enne otsuse langetamist kuulab FIFA ka meid, jalgpallureid ja treenereid.»