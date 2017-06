Hispaania maksusaaga lõppu ei paista

Di Maria on järjekordne nimi pikas vutitähtede reas, kes on maksude tasumata jätmise tõttu Hispaanias ametivõimude hambu sattunud. Praeguse Paris Saint-Germaini mängijale pandi süüks ajavahemikus 2010–2014 korda saadetud 1,3 miljoni euro suurust maksupettust ning vutimees läks kokkuleppemenetluse teed. Möödunud aastal tabasid samasugused süüdistused Lionel Messit, tänavu ripub kirves Cristiano Ronaldo pea kohal, samuti on kahtlustuse all Manchester Unitedi praegune peatreener Jose Mourinho, Brasiilia ründetäht Neymar jt.

Barcelona kapten Messi sai mullu koos isaga 4,1 miljoni euro peitmise eest karistuseks 21-kuise vangistuse – otsus, mille kiitis just hiljuti heaks ka Hispaania ülemkohus. Nüüd on alama astme kohtu otsustada, kas karistus ka reaalselt täide viiakse – Hispaania seaduste järgi mõistetakse vähem kui kaheaastased karistused enamasti tingimisi. Messi oli kohtuotsusest isegi nii löödud, et soovis äsjase Mundo Deportivo artikli väitel läbi suruda üleminekut Manchester City ridadesse, ent Barcelonal õnnestus oma talismani siiski meeskonna juures hoida.

Kuidas läheb Ronaldol, näitab vaid aeg. Praegu Portugali koondisega Venemaal maailmajagude karikaturniiril viibiv Reali täht peaks kohtutreppe kulutama hakkama juuli lõpus. Teda süüdistatakse 16,4 miljoni euro suurustest maksudest kõrvale hoidmises. Telekanali TVE andmetel on Ronaldo nõustunud «hea tahte märgiks» kõnealuse summa tasuma, ent kohtutee võtab ikkagi jalge alla, et oma süütust tõestada. Portugallasele lähedaste allikate sõnul kaalus temagi süüdistuste tõttu Hispaania tolmu jalgelt pühkimist, aga kas raha tasumisega nõustumine tähendab, et ta on meelt muutnud, on keeruline ennustada.