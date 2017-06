Piimaühistud vaidlustasid 15 miljoni jagamise

«Meie arvates on hindamiskomisjoni otsus tehtud kiirustades ning süvenemata detailidesse, mis on uue piimatööstuse reaalse tekke osas kõige olulisemad,» rääkis MilkEst ASi üks eestvedajaid, EPIKO nõukogu esimees Märt Riisenberg.

14. juunil PRIA-le saadetud kirjas väljendavad MilkEsti alla koondunud piimaühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimatootjate Ühistu pettumust PRIA hindamiskomisjoni 5. mai otsuse üle, kus tehti ettepanek eraldada uue ühistulise piimatööstuse loomiseks 15 miljonit teisele toetuse taotlejale E-Piim Tootmine ASile.

-Etteheited hindamiskomisjonile

Peale PRIA ka maaeluminister Tarmo Tammele (Keskerakond), riigikogu maaelukomisjonile ja hindamiskomisjoni juhile Indrek Neiveltile edastatud kirjas reastavad MilkEsti aktsionärid hulga puudusi nii hindamiskomisjoni töös kui ka selle otsuse põhjendatuses.

«Meie hinnangul puudub enamikul hindamiskomisjoni valitud isikutel suurtööstuse, sh piimatööstuse eripära ja suurinvesteeringute tegemise spetsiifikat puudutavad teadmised ja kogemused,» märgivad kirjale allkirjutanud.

«Jäi arusaam, et väga lühikese äriplaanidega tutvumiseks jäänud ajaga polnud komisjoni liikmed suutnud süveneda taotluses esitatud detailidesse ning teema sisuline arutelu jäi pidamata ehk komisjon tegi oma otsuse pealiskaudse töö tulemusel,» jätkasid MilkEsti esindajad.

Ka märkisid nad, et kolm komisjoni liiget – maaülikooli esindajad Annemari Polikarpus ja Ants-Hannes Viira ning Tartu Ülikooli esindaja Urmas Varblane – ei saanud olla otsuse langetamisel erapooletud, kuna on koostöösuhete kaudu seotud E-Piim Tootmine ASiga. «Taotluste hindamine ei saanud toimuda neutraalsetel alustel,» on otsuse vaidlustanud piimaühistud veendunud.

-Kriitika projekti teostuse asjus

Üksjagu kriitikat on MilkEsti aktsionäridel ka hindamiskomisjonilt rohelise tule saanud E-Piim Tootmine ASi projekti suhtes.

«Saame küll aru, et 1000 tonni piima päevas töötlev tööstus on ideena uhkem kui 500 tonni piima töötlev tööstus oma esimeses etapis, aga selleks tuleb saada kokku ka siduvad kokkulepped piimatootjate vahel, et see projekt teostatav oleks,» märkis Riisenberg.

Nii ei ole MilkEsti aktsionärid üldse veendunud, et E-Piim saab kokku lubatud tootmismahu – ligi 1000 tonni piima päevas. «Meile teadaolevalt kaasas E-Piim Tootmine määruses nõutud miinimumkoguse toorpiima sidumiseks projektiga kõigest nädal enne taotluse esitamise tähtaega ja vaid formaalsetel eesmärkidel suurfarmid (Estonia, Põlva Agro, Kõpu, Raikküla Piim jt),» kirjeldavad piimaühistud PRIA-le saadetud avalduses.

Kui MilkEst ASi esindajad ütlevad, et neil endil on eellepingud olemas kõigi projektis osalevate tarnijatega, tehase asukoha osas Viljandi Mäeltküla Tööstuspargiga ja ühe Euroopa ostjaga, siis ei ole nad veendunud, et E-Piimal on need kõik tõendataval kujul olemas. «Meil puudub usk, et uus tööstus sellise lähenemisega kunagi realiseerub,» märkis Riisenberg.

Ka ei mõista otsuse vaidlustanud piimaühistud, kuidas hindamiskomisjon sai üldse E-Piima projekti toetada, kui ettevõte on ka ise tunnistanud, et osa nende piimast tuleb Lätist, samas kui toetuse eesmärk on edendada Eesti ühistuliste piimatootjate ühistegevust.

«Et Eesti ühistulistel piimatootjatel puudub usk E-Piim Tootmine ASi projekti näitab ka Läti piima kaasamine selle tööstuse piimatarnijate nimekirja, mis pole aga kindlasti toetuse eesmärk,» lausus Riisenberg.