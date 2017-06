Politsei kardab, et liikluses hukub mitu noort

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametniku politseimajor Kalmer Tikerpe sõnul loodavad politseinikud küll, et säärased juhtumid ei kordu, kuid statistika räägib paraku teist juttu.

«Kui vaatame viimaste aastate statistikat, on neljal eelneval aastal suveperioodil ehk vahemikus 1. juunist 30. septembrini hukkunud liiklusõnnetustes vähemalt 20 inimest,» nentis Tikerpe. Ta lisab, et isegi kui olla optimist ja loota, et midagi ei juhtu ning et asjad on paremaks läinud, näitab tegelikkus, et eeldatavasti saab suveperioodil liikluses surma 15–20 inimest. «See on juba sisse programmeeritud,» tõdes politseimajor. «Suvi on lühike ja inimesed üritavad sellest viimast võtta. See toob omakorda kaasa riskikäitumise, mis lõpeb sageli üliraskete liiklusõnnetustega.»

Põhjuseks grupikäitumine

PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik politseikapten Sirle Loigo tõdes, et isegi väiksema joobega kasvab inimeste ülemeelikus, mis mõjutab nende käitumist ja saabki sageli saatuslikuks.

Tikerpe lisas, et noortega juhtunud liiklusõnnetustes on sageli suur roll grupikäitumisel. «Võib-olla ta üksinda sõidaks korralikult, aga kui auto on noori inimesi täis, siis leiab noor juht, et tal on tarvis oma oskusi tõestada ja näidata teistele, kui kiiresti ta sõita suudab. Isegi väike kogus alkoholi võib aga mõjuda nii, et juht ei saa sõiduga hakkama,» rääkis Tikerpe.

Loigo sõnul on õnnetuste järel tihti ilmnenud, et isegi kui autos olnud kaaslased on öelnud, et ära niimoodi riski ja võta kiirust maha, saab juht sellest ainult tuult tiibadesse. «Kui tüdrukud tagaistmel ütlevad, et nad kardavad, ja paluvad kiirust maha võtta, õhutab see noormehi sageli veelgi rohkem kiirust lisama,» kirjeldas Loigo. «Kuidas sa ikka tunnistad, et tegid midagi valesti. Suhtumine on, et «saan hakkama küll!». Tahaks panna kõigile lapsevanematele südamele, et nad räägiksid oma lastega, et nad ei istuks selliste sõprade autosse, kelle puhul on teada, et nende käitumine liikluses on riskantne.»

Õnneks on tema sõnul aga teada ka mitu positiivset näidet, kui noored ei ole läinud purjus sõbra autosse ning on tänu sellele rängast õnnetusest pääsenud. «Kuid sellised positiivsed näited ei jõua kahjuks avalikkuse ette ega levi meedias nii nagu negatiivsed näited,» nentis ta.

Tikerpe lisas, et mitme ränga noortega juhtunud liiklusõnnetuse järel on selgunud, et kõik autosolijad teadsid tegelikult, et roolis olev juht on ka varem riskikäitumisega silma paistnud ja õnnetusi põhjustanud, kuid seni pääsenud. «Kogukond saab reageerida. Õnnetus hüüab tulles ja see juhtub varem või hiljem, kogukond saab öelda, et selline asi ei ole okei,» julgustas politseimajor. « Paraku ärgatakse aga tihti siis, kui õnnetus on juba juhtunud,» lisas ta.

Loigo sõnul meenub talle kohe kolm juhtumit, kus lähedased on pärast traagilist liiklusõnnetust öelnud, et see oli tegelikult ainult aja küsimus, millal selline asi pidi juhtuma.