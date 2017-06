Keskerakonnal oht poolduda

Kui algul pidi terviseekspertiis kestma neli-viis kuud, siis nüüd jõuti Savisaare tervisekindlustuseni vähem kui kahe kuuga. See oli tema jaoks veenev põhjus ja viimane piisk karikas, et valimistel kaasa lüüa: kust leida paremat ja odavamat isikukampaaniat kui üks jantlik kohtuprotsess?

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas on Postimehe andmetel viimastel nädalatel pingutanud, et erakonda kuidagi ühtse valimisnimekirjaga koos hoida. Tegutseb aga liiga palju huvigruppe ja õhus on vastuseisu, reetlikkust, pettumust.

«Käib uue Keskerakonna loomine. Vene pool ei anna rahu. Ja reetmist ei andesta üks inimene kunagi,» viitas üks keskerakondlane selgelt Savisaarele. Ta tõdes, et eraldi rivistumist võib tulla ka teistes omavalitsustes, näiteks Sillamäel.

«Pärast eileöiseid läbirääkimisi tõsteti käed üles – kokkuleppe võimalusi pole,» usaldas üks erakondlane läinud nädala kolmapäeval. Kui just mitte suurema tüli põhjuseks, siis vähemalt ajendiks oli Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi ja erakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu omavaheline sõnasõda. Ja loomulikult kohtade jaotus valimistel.

Ratas on öelnud, et on rõõmus ja tänulik suure toetuse eest. Kuidas seda toetust aga hoida, kui õhus on nimekate inimeste eraldumine erakonnast?

«Viimased reitingud näitavad Keskerakonnale suurt toetust. Keskerakond on saanud valmis üleriigilise programmi ja oma valimisplatvormi Tallinnas. Ma ei kujuta väga ette, et selle pinnalt võiksid liikmed, kes on olnud kümme aastat erakonnas või kes on olnud erakonna asutajaliikmed, et neil on sellises seisus soov teha oma nimekiri ja lõhkuda Keskerakonna toetust,» rääkis Ratas. «Me ei saa kindlasti kedagi jõuga oma erakonnas hoida. Mina teen erakonna esimehena kõik selleks, et Keskerakonna ühtne meeskond säilitada.»

Kirgliku parteisisese heitluse juures tuleb BNSi ja Postimehe tellimusel uuringufirma Kantar Emor uuringueksperdil Aivar Voogil emotsioonitult arvudele otsa vaadates tõdeda, et kohalike valimiste eel on Keskerakonna toetus taastunud ja praegused erakondade eelistajate proportsioonid on ligilähedased aasta alguse seisuga.

«Viimaste kuude tulemuste ebastabiilsus viitab võimalusele, et eelistuste proportsioonid võivad oluliselt muutuda ka lähitulevikus,» pakkus asjatundja. «Eelkõige sõltuvad eelistuste proportsioonid Keskerakonna tähtsusest valimiste eel. Kui osa tuntud keskerakondlasi peaks Tallinnas kandideerima erakonnavälises nimekirjas, siis võib Keskerakonda oodata palju suurem langus, kui see oli mais.»

Võrdluseks: kui näiteks veebruaris toetas Keskerakonda Tallinnas 46 protsenti küsitlusele vastanutest, siis mais 39. Nüüd on toetus tõusnud 44 protsendi peale.

«Ka teiste erakondade tulemus sõltub paljuski sisemisest ühtsusest ehk sellest, kuivõrd suudetakse vältida suuremates omavalitsustes oma erakonna liikmete kandideerimist erakonnavälistes nimekirjades,» märkis Voog.