Lapsed kogusid peole pääsemiseks mitu tuhat eurot

«Ma mõtlesin, et suudame koguda umbes veerandi vajalikust summast, aga saime palju rohkem,» rääkis Kuusalu kooli viienda klassi poiss Märten Trei (11). Kuueteistkümne rahvariidekomplekti tellimine läks maksma umbes 4800 eurot ja pea poole sellest summast kogusid lapsed ise.

Kui eelmisel sügisel selgus, et lapsed on oma senistest rahvariietest lootusetult välja kasvanud, tuli õpetaja Maria Treil idee korraldada uute riiete tellimiseks n-ö sponsorjooks. «See oli uskumatu, aga me kogusime selle jooksuga umbes tuhat eurot,» rääkis õpetaja. Sponsorjooksu idee sai õpetaja Soomes õppides. Kuna lastele mõte meeldis, tehtigi see kiiresti teoks. Nädala jooksul otsisid lapsed võimalikult palju toetajaid, kes iga läbitud ringi eest väikse summa maksid. Mida rohkem ringe poole tunni jooksul jooksed, seda enam raha laekub. Kui lõviosa sponsoritest olid emad-isad, vanavanemad ja sõbrad, siis mõni julge käis toetajaid otsimas ka küla pealt. «Ma ütlesin, milleks ma raha kogun, ja nad olid nõus, kokku kogusin umbes 300 eurot,» rääkis Raili Udekül (11).

Kõige kiirem jooksja oli Joonas Amer (12). «Ma jooksin 24 ringi ja summa tuli umbes 150 eurot,» rääkis poiss. Nii mõnigi laps tunnistas, et poleks ise uskunudki, et ta nii kiiresti joosta jõuab. «Anti euro ringi kohta, mõni andis ka kaks eurot ja ma jooksin 21 ringi, rohkem, kui ma arvasin,» rääkis Renno Välk (12).

Kuusalu mailaadal ja rattasõidu ajal olid lapsed väljas oma kohvikutega ja ka sealt teenitud raha läks rahvariiete ostmiseks. «Ma olen ise ka tahtnud müüa ja seda oli päris tore teha,» rääkis Rikhard Juhani Vatunen (12). Letil oli väljas silt, milleks raha kogutakse, ja nii mõnigi ostja maksis pisut rohkem. «Osa tegi nii, et muffin maksis näiteks 80 senti, nad andsid euro ja raha tagasi ei tahtnud,» ütles Allen Larin. Kui mõni teine rühm peaks soovima samuti ise raha teenida, siis soovitavad lapsed müüa kindlasti muffineid ja kiluvõileibu. Neid ostetakse kõige enam.

Kuigi lapsed pingutasid rahvariiete ostmiseks raha kogudes kõvasti, ei piisanud siiski ainuüksi sellest. Õpetaja kiitis lapsevanemaid, kes aitasid lapsi nende ettevõtmises ja kirjutasid toetuse saamiseks projekte. Ettevõtmist toetas nii kool kui ka kultuurkapital, aga ligi 1000 eurot koguti ka Hooandja kaudu. «Ühe lapse õde õpib Tallinna 32. keskkoolis ja tema aitas Hooandja jaoks filmi teha, ka selle kaudu saime toetust, näiteks aitas laste saalihokitreener,» rääkis Trei. Raha kogunes lõpuks nii palju, et tüdrukud saavad endale ka pärjad, mida alguses polnudki plaanis tellida.

Kohaliku käsitöömeistri tehtud riideid saavad kõik vaatajad ise näha juba tantsupeol, kui «Talitrallireinu» ajal moodustab nende rühm ühe haru päiksekiirtes. Arvata võib, et uued kollasetriibulised Kuusalu seelikud paistavad hästi silma. «Aga meid leiab üles ka number 24 märgi järgi,» soovitas Renno.

Muide, just seda tantsu peavad Kuusalu lapsed kõige keerulisemaks. «Seal on nii palju jooksmist ja nüüd on joonis ka teada ning me peame ümber õppima,» rääkis Rikhard Juhani. Poiste sõnul ongi tänavusel peol väga palju kiireid tantse. «Tänavused tantsud on ainult jooks, jooks ja jooks, nagu maratonil ole,» ütles Larin (12). Jalgpallitrennis käivate poiste sõnul on rahvatantsust palju kasu, sest tänu tantsimisele on neil palju rohkem võhma.