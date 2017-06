Hiinlased tegid maailma pikima tontliku kvanthüppe

«Kvantpõimumine on üks selline teema, kus tuleb vist lihtsalt leppida, et loodus on selline veider,» ütles Postimehele mõni aeg tagasi üks TTÜ teadlane, kui palusime tal ühe teise uudisega seoses kirjeldada, mis on see veider nähtus, mis isegi Albert Einsteini niivõrd segadusse ajas, et ta seda «tontlikuks kaugmõjuks» nimetas.

Kvantpõimumise aluseks on kaks kvantfüüsika müstilisemat nähtust. Kogu asja aluseks on osakeste, näiteks valguseosakeste ehk footonite kvantomaduste sõltuvus vaatlejast. Näiteks nende pöörlemist kirjeldav omadus spinn, mida saab vaatlustega määrata «üles»- või «alla»-olekuks.

Kui üks või teine olek aga ära mõõta, võtab osake selle omaks. Ilma vaatleja sekkumiseta on see looduses alati ebamääraselt mitmes võimalikus olekus korraga.

Tõeline tontlikkus tuleb aga mängu, kui kaks osakest omavahel «põimuvad» ja seotud saavad. Sellisel puhul toimub miski, mis ei peaks Isaac Newtoni seatud füüsikareeglite järgi isegi võimalik olema – ükskõik kui kaugel kaks osakest üksteisest ka ei ole, muudab põimunud paari ühe footoni oleku mõõtmine teise osakese oleku automaatselt vastupidiseks.

Kui ühe footoni spinn «üles»-suunaliseks mõõta, muutub tema paarilise spinni väärtus kasvõi teisel pool universumit kohe «alla»-suunaliseks.

Selline informatsiooni liikumine ei toimu isegi mitte valguskiirusel, vaid tõesti kohe ja seda kasvõi universumi eri otstes. Selle omaduse pärast on põimunud osakeste vahelist infoliikumist nimetatud koguni teleportimiseks. Kuigi nii inimeste kui ka esemete läbi ruumi saatmisest on asi väga kaugel, näeb mitu teadlast üle maailma siin võimalust luua ülikiiret ja -turvalist tuleviku andmesidet.

Seetõttu on maailma eri füüsikalaborites alates 1980. aastatest pingsalt uuritud võimalust seda veidrat nähtust ära kasutada. Seni on suuresti piirdutud labori eksperimentidega.

Kui siiani olid kaugusrekordite püstitamise juhtohjad selgelt eurooplaste ja ameeriklaste käes, siis nüüd on hiinlased üle 100 miljoni dollari maksnud uurimisprojektiga jõuliselt liidriks pürgimas.

Kvantkommunikatsioonis juhtiva rolli taotlemine ei ole mõistagi vaid teaduslik huvi. Kuna selline infoedastus võimaldab sisuliselt häkkimatut ja enneolematult kiiret andmesidet, näeb maailma kiiremini kasvava majandusega suurriik siin suuri sõjalisi ja luurevõimalusi.

Tehnikaentusiastid ennustavad, et selle võimalused võivad pakkuda huvi ka pankadele ja teistele turvalisust taga ajavatele suurte rahaliste võimalustega organisatsioonidele. Mõned luureanalüütikud on seda nimetanud isegi «Snowdeni-järgse ajastu luuresatelliidiks».

Nii saatsidki hiinlased möödunud aasta augustis orbiidile uue kvantvõimekusega satelliidi Micius (5. sajandi lõpus eKr elanud Vana-Hiina filosoofi Mozi ladinakeelne nimi – toim).

Hiljuti teadusajakirjas Science avaldatud artiklis kirjeldavad Jian-Wei Pan ja tema kolleegid Hefeis asuvast Hiina Teadus- ja Tehnikaülikoolist kvantteleportimise eksperimenti, milles lasti satelliidilt kahte Maal asuvasse uurimisjaama, mille vahemaa oli ligi 1200 kilomeetrit, kaks omavahel põimunud footonitest koosnevat valguskiirt.

Võrdluseks: suurim kaugus, milleni põimunud osakesed üksteisest optiliste kaablite abil viia on suudetud, oli vaid ligi 100 kilomeetrit.

Kuigi palju pikemaid vahemaid selliste meetoditega saavutada ei ole võimalik, kuna suuremate kauguste puhul rikuvad kaablite ebatäiused osakeste mõõtmise võimaluse. Satelliidilt läbi vaakumilähedaste tingimuste saadetavatel osakestel on aga segajaid palju vähem.

Pani jaoks on see unistus, mille nimel ta on töötanud juba aastast 2003. Selle aja sisse mahuvad ka doktoriõpingud valdkonna üheks pioneeriks peetava Anton Zeilingeri juhendamise all Viini Ülikoolis. Mõne aja möödudes sai aga Pan ise Hiinas baseeruva uurimisrühma juhiks ja endine juhendaja tema rühma liikmeks.

«Alguses arvasid paljud, et see on hullumeelne idee, kuna see oli meeletu proovikivi,» vahendas The Guardian Pani meenutusi uurimis- ja arendustöö algusajast.

Praegu ei ole eksperimendil veel käegakatsutavaid tagajärgi, kuid sellise lahenduse põhimõtteline võimalikkus võib kaasa tuua kaugeleulatuvaid tagajärgi tervele maailmakorrale, seda nii kiire andmeside kui ka murdmatute krüpteerimisvõimalustena. Järgmisena tahavad Pan ja Zeilinger korrata eksperimenti veelgi suurema vahemaaga, saates footonid korraga Hiinas asuvasse uurimisjaama ja Viini.

«See on esimene suur samm globaalse kvantvõrgustiku loomisel. Kõik varasemad meetodid on pidanud tehnilistel põhjustel piirduma ligi 100 kilomeetriste vahemaadega – sisuliselt saavad need toimida vaid ühe linna piires. Kui suudame tulevikus panna paika kvantvõrgustiku, siis on turvalisus kindlustatud tingimusteta turvaliste füüsikaseadustega. Usun, et sellest on kasu kogu inimkonnale,» ütles Pan The Guardianile.