Idaringtee ehitaja tahaks jõuluks koju jõuda

Kolmest viaduktist kaks on valmis ja jätkub tee muldkeha ehitus. See on lühike kokkuvõte Tartu idaringtee kolmanda järgu ehitamisest.

Kõnealuse lõigu üks ots on Lammi teel Tartu tammiku juures ning sealt paistab vaatajale üpris selgesti kätte, kuidas tee hakkab kulgema. Ära paistab Anne jalakäijate tunnel, olemuselt viadukt, ning taamal suurem viadukt, mille kaudu hakkab käima liiklus Soojuse tee ja Mõisavahe tänava vahel.

Mõlemal pool viadukti on juba aimata, kuhu tulevad uued ringristmikud.

Kui uut idaringtee lõiku vaadata teisest otsast, Räpina maantee poolt, on vaatepilt kaootilisem. Prisma kõrval on kooritud vana asfalttee. Taamal on ehitamisel veel üks viadukt, justkui keset karjamaad. Seal polegi veel päris hästi aru saada, kuidas hakkab tee peagi välja nägema.

Juulis esimene asfalt

Ei tellija ega ehitaja tee saladust, et hea õnne korral on kogu lõik talve hakuks valmis ja siis saab selle ka liiklusele avada.

«Me pingutame selle nimel, pead ei julge anda,» ütles Trefi projektijuht Guido Lents. Tema on juhtinud ehitust ka idaringtee eelmisel lõigul, mis niisamuti valmis ja avati liikluseks kaugel enne lepingusse pandud tähtaega. Põhjus on proosaline: talvel asfalti panna ei saa ja ilm võib talviseks minna mõnikord üsna vara.

«Ehitame muldkeha ja käivad kaevetööd,» kirjeldas Lents asjade praegust seisu. «Alustatud on aktiivselt trasside ehitamist. Trassiehitusest sõltubki enim edasine progress. Erinevaid kommunikatsioone, sademeveetorustikke, reoveetorusid ja gaasitorusid on päris palju. Kui suudame need ilusasti läbi hammustada, saab objekt valmis ka.»

Lents nentis, et praegune töölõik on küll vaevalt kahe kilomeetri pikkune, aga mahud on suured. Palju on vaja kaevata, pinnast kohale või ümber vedada, palju on erisuguseid tööliike.

Juulis on plaanis jõuda nii kaugele, et tee muldkehale saab hakata panema aluskihte: kõigepealt liivakiht ja siis killustik.

«Kui hästi läheb, jõuame lõiguti ka asfaldini,» sõnas Lents. «Oleme arvestanud asfaltimiseks augusti ja septembri, aga me oleme huvitatud sellest, et frondid tekiks võimalikult vara – siis saab need kinni sõita ja ongi asi valmis.»

Mõisavahe esmajärjekorras

Linnavalitsuse poolt ehitusel silma peal hoidev linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pool oli oma kommentaaris alustuseks lakooniline: «Ei taha hõisata, aga praegu paistab, et kõik sujub. Mis siin ikka inimeste tuju rikkuda jutuga, et läheb hästi – võib-olla muutub veel keegi kadedaks.»

Ametnik märkis, et käimasoleva ehitusega on seni selles mõttes vedanud, et midagi ootamatut pole välja tulnud. Seda hoolimata tõsiasjast, et ehitatakse tundmatus kohas, kus varem ei ole teed olnud. Et aga ala on otse linna külje all, on torutöid ka Pooli meelest märkimisväärselt palju. Juba on pandud sademeveetorustikku ja hakatakse panema tänavalgustust.