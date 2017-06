Viljandisse plaanitakse tiitlivõistluste tasemel sõudekeskust

Praeguseks on selge, et suurvõistluse korraldamiseks vajalikele normidele vastav sõudekeskus võiks Viljandis valmida parimal juhul ehk viie aasta pärast. Esialgu tegeletakse keskkonnauuringutega. Nendega loodetakse ühele poole saada aasta lõpuks.

Viljandi järvele on kõige kõrgematele standarditele vastavat võistluspaika plaanitud rajada ka varem. Toona jäi asi Kitsaskaela – järve kitsaim koht, kus tuleks teha kaevetöid, et kõik rajad kahe kilomeetri ulatuses kõrvuti ära mahuksid – taha kinni.

«Keskkonnaamet peab otsustama, kas nad lubavad kallast muuta. Uuringud peaksid tehtud saama aasta lõpuks,» tutvustas projekti praegust seisu Viljandi linnapea Ando Kiviberg.

Kivibergi sõnul on detailplaneering olemas. Koostööd tehakse nii sõudeliidu kui ka olümpiakomiteega.

Kokku on vaja teha kolm uuringut ja kõigi kohta saada positiivne vastus. «Vingerja elupaiga uuring on tehtud. Tegemisel on setete uuring. Tuleb kindlaks teha, et kaevandamisega ei vallanduks liialt fosforit. Järge ootab veel hoovuste uuring,» rääkis Kiviberg.

«Looduskaitseküsimused võtavad aega, kuid aasta lõpuks peaksid olema vastused käes. Mina pean õnnestumise protsenti kõrgeks,» lisas ta. «Kokkuvõttes on meie eesmärgiks rajada võistluspaik, kus saaks pidada tiitlivõistlusi. Meie soov on tulevikus ka tiitlivõistlused Viljandisse tuua.»

Erinevate töödega on praeguseks tegeletud juba ligi kolm aastat. «Kui load saabuvad, siis loodame ka riigi käest abi saada. Linn on samuti valmis panustama,» sõnas Kiviberg.

Rio olümpiamängude järel on räägitud, et kulutuuriministeeriumi kaudu peaks Eesti sõudmisesse lähiaastatel jõudma kolm kuni viis miljonit eurot.

Spordi asekantsler Tarvi Pürn tõdes Postimehele, et ühtegi ametlikku otsust ei ole langetatud. Rahalist toetust vajavatest sõudeobjektidest on arutlusel olnud peale Viljandi ka Aidu sõudekanal ja Rääma sõudebaas. Praeguse seisuga on kultuuriministeeriumi jaoks prioriteet Rääma.

Viljandi sõudekeskuse arendamist torgib tagant ka Rio olümpiapronks ning Viljandi Sõudeklubi president Kaspar Taimsoo. «Kogukonna elavdamiseks oleks suurepärane, kui igal suvel käiks tänu rahvusvahelistele standarditele vastavale sõudekanalile Viljandist läbi 1000 inimest,» sõnas Taimsoo. «Usun, et Viljandi olud on sõudmise jaoks ideaalsed. Praegugi valmistuvad Eesti sportlased tiitlivõistlusteks just Viljandis.»