Ühest tantsupeost kõrvale jäämine võib saada saatuslikuks

«Eelmise üldtantsupeo eel oli kohe alguses teada, et 7.–9. klassi rühmad sinna ei pääse,» rääkis Elina Parve (17). Neiu sõnul oli tal peost kõrvale jäämisest väga kahju. «Kogu mu pere tantsis ja kui ma seda vaatama läksin, tuli pisar silma,» meenutas ta.

Samas on noorte hinnangul just tantsupidu see, mis neid rahvatantsu juures hoiab. Mattias Idavinu (17) sõnul oli nende aastaid harjutanud rühm toona laiali minemise äärel. «Siis oli sellest ju juttu ka, et väga nõme on kõrvale jätta selline vanusegrupp, kus nagunii on suur oht tantsimine maha jätta,» sõnas noormees.

Kuigi Kuusalu kooli 75 gümnasistist tantsivad pooled, kimbutab ka neid noormeeste põud. Elina sõnul on nende klassis poisse vähem kui tüdrukuid ja vaid paari noormeest ei käi tantsimas. Rühmas aga peab olema kaheksa paari, seega on pidevalt üks-kaks noormeest puudu. Tüdrukute sõnul on nad poiste tantsima meelitamiseks maad ja ilmad kokku lubanud. «Esimesed kaks ütlesid, et ei taha, aga viimane oli nõus. Proovis ja jäi,» rääkis Sanna Aaslav-Kaasik (16). Tipptasemel veemotospordiga tegeleva neiu sõnul polnud tal rahvatantsutrenni tulles muud valikut kui ise endale partner leida. Aga tantsupeole pääsemine oli tema kindel soov.

Kuigi neiud on noormeeste tantsima meelitamiseks kõvasti pingutanud, on tantsupeol nende rühmas ka neli «külalistantsijat» Loksa koolist. «Me oma rühmaga tahtsime tantsupeole minna, aga meil oli paar paari puudu ja kui pakuti võimlust Kuusallu tulla, tulime siia,» rääkis Loksa neiu Maarja Moks (18). Ka esinemisriided laenatakse Loksalt.

Noorte hinnangul on just tantsupidu see, mis neid rahvatantsu juures hoiab. «Võib-olla isegi tegeleks, aga mitte nii suure motivatsiooniga,» arvas keegi noormeestest.

Kuigi rahvatants pole noorte kinnitusel niisama vaikne sussi sahistamine, vaid korralik treening, ei kiputa sellest harrastusest siiski valjusti rääkima, kuna teised seda väga ei hinda. «Need, kes ei ole sellega tegelenud, ei oska seda hinnata, sest ei tea, mis tunne see on,» arvas Mariliis Sinivee (17). Loksalt pärit Martin Rummi (19) sõnul pole rahvatants tõesti see, millest sõpradele rääkida. Selle võlust saavad aru vaid need, kes on ise kasvõi ühe kuu tantsimist proovinud.

Tänavuse noorte tantsupeo kavast on noorte sõnul kõige keerulisem tants «Suvetuules», mis võtvat täiesti võhmale. «Tüdrukud saavad seal nii palju keerutada, et ei tea lõpus, kus on maa ja kus taevas,» kirjeldas Elina.

Tantsupeo vaieldamatuks hitiks peavad noored aga üksmeelselt spetsiaalselt selle peo jaoks loodud tantsu «Tulitilga», mida esitavad Ott Lepland ja Lenna Kuurma. Neidude sõnul ei ole see sammude poolest keeruline, küll aga väga südamlik. Kuigi ülevaatusel tuli Kuusalu noortel see ette tantsida, jäävad nad päris peol selle esitamisest kõrvale, kuna ruumipuuduse tõttu kõik rühmad staadionile lihtsalt ei mahu. «Seal on palju tõsteid, mida tuleb hästi ühtselt teha, meie seda aga nii hästi ei suutnud,» arvas Mariliis Sinivee.

Noorte sõnul tuleb nii mõnigi kord vahetult enne tantsupidu veidi samme ümber õppida, sest staadionile mõeldud tantsujoonis võib olla teistsugune. Sealjuures ei pruugi tantsuplatsile mustreid joonistades ise alati arugi saada, millega tegu. «Kui ühel aastal olime osa Eesti kaardist, siis platsil ei saanud midagi aru, aga staadioninurgas oli ekraan, kust sai vaadata,» rääkis Martin Rumm. Seda kuuldes tunnistas nii mõnigi tantsija, et tema sai alles nüüd teada, et oli osake Mandri-Eestist.

Nädal enne tantsupidu on noortel üks soov: proovide ajal võiks olla soe ja pilves, et oleks kergem pikki päevi harjutada. «Eelmine kord oli sooja 30 kraadi, päike paistis lagipähe ja juba esimesel päeval viis kiirabi kuumarabanduse saanuid minema,» meenutas Martin Rumm. Etenduse päevadel aga on igati paslik soovida tantsijatele «Päikest!». Kuusalu keskkoolis õpib umbes 600 last, tantsupeole läheb seitse rühma ehk 112 esinejat.