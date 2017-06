Peeterpaulipäevast saab vist väike ooperifestival

Tiigi seltsimaja direktori Maris Peebo silmad säravad suurest ootusest samuti – tänavu tuleb kõik veelgi suurejoonelisem kui eelmisel aastal ning sellest saab ooperisümbioos number kaks.

Maris Peebo on Tartu linna päeva eestvedaja ja Reigo Tamm tema parem käsi ehk kunstiline juht. Hiljuti käisid nad koos mõõtmas Tartu turuhoone uste laiust, et kas Eesti Kontserdi valge klaver mahub neist läbi või mitte.

Selgus, et mahub ning seepärast on kõik tartlased Tartu linna päeval kell 12 oodatud turuooperisse ehk kontserdile, mis esitatakse klassikalisel moel, aga väga ebatavalises kohas. Üles astuvad kuus Vanemuise ooperisolisti ja kaks Tartu koori ning kõik lood kõlavad eesti keeles. Saab näha, kas turuhoone väriseb.

Ooper pluss draamanäitleja

Kui eelmise aasta ooperisümbioos tähendas seda, et ooper ühendas end teiste muusikastiilidega, siis tänavu seovad ooperisolistid ja draamanäitlejad oma anded kokku.

Võiks ju küsida, mis ühendab pianist Kristjan Randalu ja näitleja Ivo Uukkivi? Või Vanemuise tšellokvartetti ja koomik Peeter Oja? Vastus on, et sellest ei saagi mitte keegi aru enne, kui on käinud neid koosseise kas Elleri kooli Tubina saalis või Tartu ülikooli aulas kuulamas.

Või järgmine küsimus: mis juhtuks, kui kohtuksid ühe ja sama teatri inimesed täiesti erinevatest osakondadest?

Näiteks sopran Pirjo Jonas, tenor Rasmus Kull ja bariton Simo Breede Vanemuise muusikaosakonnast ning näitleja Priit Strandberg draamaosakonnast. Ning kui kohal oleks veel Marion Strandberg flöödil või klaveril ning keelpillikvartett? Jälle keeruline ennustada, aga neidki esinejaid võib igaüks minna hindama Tartu Raekoja platsile.

Mis võiks ühendada pianist Kristjan Randalu ja näitleja Ivo Uukkivi või Vanemuise tšellokvartetti ja koomik Peeter Oja?

Näitleja Priit Strandberg ütleb selle peale, et draamanäitlejale on niisugune ülesastumine paras proovikivi, aga ka maailmavaadet avardav ettevõtmine. Kuna Strand­­berg on siiski tuntud muusikainimese ja heliloojana, siis räägib ta, et näiteks tema loodud lood kõlavad selles koosseisus hoopis teistmoodi kui plaadil, mis mõne aja eest ilmus. Ka on Strandberg komponeerinud täiesti uue pala Juhan Viidingu ilma pealkirjata tekstile ning ta ütleb, et seda on olnud tõesti põnev teha, kuna arvestada tuli tal ooperilauljate hääleulatuse ja -koloriidiga.

Omapärase sümbioosi tekitavad veel sopran Maria Listra ja viieaastane Oliver Kõvask, kes on saanud vaatajate lemmikuks meelelahutuslikust telesaatest «Väikesed hiiglased».

Galakontsert raeplatsil

Tartu linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm jookseb 29. juunil eri lavade vahet ning jõuab ise püünele alles õhtuse galakontserdi ajaks. Galakontsert Raekoja platsil on päeva tippsündmus, kus astuvad publiku ette kõige põnevamad koosseisud. Loomulikult on kohal ka Tartu ülikooli sümfooniaorkester ning Vanemuise tšellokvartett.

Samuti märgivad korraldajad, et Tartu linna päevaga koostööd teha tahtjaid on olnud sedavõrd palju, et esinejaid jätkub ka kolmapäevaste soojendussündmuste ja reedese jätkupeo jaoks.

Reigo Tamm ja Maris Peebo tõdevad lõpuks, et kui ühest küljest vaadata, siis ooper ja klassikaline muusika on väga moes. Mujalgi maailmas tullakse väga hea meelega terve perega kuhugi rohelusse, piknikukorv kaasas, et kuulata seal ooperit või operetti.

Samas on ooper paljudele inimestele ikka veel võõras ja kuidagi elitaarne, mille puhul just noorem põlvkond õlgu kehitab. Reigo Tamm ütleb, et seepärast tahabki ta noore mehena teha ise asju kuidagi eriti vingelt ja noortepäraselt.

Oma ooperipäevad on juba Naissaarel, Pärnus ja Kuressaares. «Kui kõik hästi läheb, siis võiks sellest sündmusest saada ju Tartu linna väike ooperipidu, traditsioon, mida kõik igal aastal juuni lõpus ootavad,» unistab ooperilaulja Reigo Tamm.