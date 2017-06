Linn ja ülikool hakkavad koos Toome nõlva kindlustama

Varemete juurest koos veega tenniseväljakule valgunud pinnas koristati ära juba eelmisel aastal. Uhtorg täideti ja sinna pandi kasvama uus muru. Samal ajal algasid arutelud, kuidas tulevikus maalihet vältida. Nüüd on projekt valmis.

Linna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets tõdes, et tegu on raske piirkonnaga. Ühelt poolt on muinsuskaitse all toomkiriku varemed, looduskaitse all Toomemäe park ning kirik ise kuulub ülikoolile. Ühtlasi ei saa ehitama hakata enne augustit, sest ära tuleb oodata, kuni varemeis lõppeb etenduse «Roosi nimi» mängimine.

Aktsiaseltsi Kobras koostatud projekti järgi pannakse maasse torud, et viia vesi kirikust eemale. Vesi juhitakse 39-kuupmeetrisesse imbsüsteemi. Kui süsteem täis saab, voolab vesi edasi pargi alla.

Kõnniteed jäävad muinsuskaitsenõuete kohaselt kaetuks sõelmetega.

Veidi muudetakse aga teede kaldenurka. Seda taas selleks, et vesi valguks müüridest eemale.

Tenniseväljakute poole rajatakse nõlvale aga madala süvisega kraav, mis peaks vee järsakust eemale juhtima.

Tööde eest maksavad kahasse linn ja ülikool.