Ilmatsallu plaanitakse 18 rajaga golfiväljakut

Planeeringu algatamise ettepaneku teinud osaühingu Ilmatsalu Kala esindaja Marko Sokk ütles, et algul oli plaanis teha kogu kõnealune maatükk elamukruntideks, kuid mingil hetkel läks idanema golfiväljaku mõte.

«Miks just golfiväljak? Maa-ala on ju suur ja mõte oli teha midagi sellist, mis oleks kuidagi rekreatsiooniga seotud,» sõnas Sokk. Ta lisas, et golfiväljaku idee on maaomanikel peas laagerdunud juba paar aastat.

Kõnealune maatükk on 160 hektari suurune. Sellest on kavas 18 golfiraja alla panna umbes 70 hektarit. Rajad on kavandatud kohta, kus asub praegu suur ja peaaegu täielikult kinnikasvanud kalakasvatustiik. «Seal on praegu vesi nii madal, et kui sinna sisse väikseid tiike kaevata, saab pinnast. Ja nii need rajad tekikski,» jätkas Sokk.

Soku sõnul näeb ta golfiväljakul potentsiaali eelkõige seetõttu, et Tartu ümbruses ühtegi teist selle mängu harrastamise kohta pole.

Argumente jätkub

«Kõige lähem võimalus on Otepääl, aga golfiinimesed on öeldud, et väljakule sõit peab kestma alla kolmekümne minuti. Otepääle sõidab Tartust aga kauem,» sõnas Sokk. Ta tuletas meelde, et Tartusse on golfiväljakuid soovitud teha varemgi, näiteks Raadile ja Tähtverre.

Üks toetav argument on Soku sõnul seegi, et golfituristide ligimeelitamiseks peaks piirkonnas olema rohkem kui üks väljak.

Lisaks golfiväljakule soovib maaomanik rajada umbes 45 hektari suuruse tehisjärve ning ehitada väikesadama koos klubihoonega. Hoone on Soku sõnul kavandatud Ilmatsalu jõe äärde, kus asub praegu matkaraja linnuvaatlustorn.

«Kogu jõgi on plaanis puhastada, et siit saaks tulevikus Emajõkke sõita. Juba praegu on selle tagumine ots täiesti laevatatav, aga ettepoole on puid peale kukkunud. Meie kaugem mõte ongi see, et siia saaks tulla paadi või kaatriga ning siit saaks sõita kasvõi Peipsini välja,» rääkis Sokk.

Arendaja soov on maa-ala keskel üks kalakasvatustiik alles jätta. «Väiksemas mahus jääb kalakasvatus ikkagi alles. Praegune seis on selline, et kaubakalaga me ei tegele, aga vanad sugukalad on alles ja oleme ise maime paljundanud. Hoiame seda, mis on, et kui uus asi saab valmis, siis on meil algne kala olemas,» selgitas Sokk.

Millal plaane reaalselt ellu hakatakse viima, ei julgenud ettevõtte esindaja esialgu täpselt pakkuda, sest kõigepealt tuleb detailplaneering valmis teha. «Enne midagi liigutada ei saa, kui paberimajandus on korras. Selle taga asi seisab. Ka keskkonnamõjud on vaja hinnata,» lausus Sokk.

Suur töö

«Kogu protsessi võib pikendada seegi, et Tähtvere vald liitub tõenäoliselt Tartu linnaga. Kuidas täpselt ühinemine meid mõjutab, ei oska prognoosida, aga paari aastaga saab ehk paberimajanduse tehtud. Meie oleks valmis siis kohe alustama,» ütles Sokk. Ta pakkus, et umbes viie-kuue aasta pärast võiks uus golfikeskus valmis olla.

Otepää golfiklubi omanik Kristi Laur ütles Ilmatsallu plaanitavat keskust kommenteerides, et üldjoontes on hea, kui väljakuid on ühes piirkonnas rohkem, kuid Eestis on golfimängijaid siiski veel liiga vähe.

«Kui Eestist rääkida, siis meil on seitse golfiväljakut. Seega ruumi on. Aga et nad kõik edukad oleksid, peaks golfimängijaid olema palju rohkem. Näiteks Otepää on turul olnud juba kaksteist aastat ja me ei saa öelda, et meil jube hästi läheb. Tartu lähedal on potentsiaal muidugi suurem,» sõnas Laur.