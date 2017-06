Rektori uus ametiaeg toob uuenenud juhtkonna

​Sel nädalal asub senise õppeprorektori Mart Noorma asemele rektoraadis tööle teatriteaduste professor Anneli Saro, teadusprorektor Marco Kirmi asemele aga tehnoloogia-uuringute vanemteadur doktor Kristjan Vassil.

Kirm ja Noorma soovisid ise tagasi pöörduda oma varasema akadeemilise ja ühiskondliku tegevuse juurde. Arendusprorektorina jätkab Erik Puura.

Saro ja Vassil on siiani olnud oma valdkonnas vastavalt õppeprodekaan ja teadusprodekaan.

Professor Anneli Saro sõnul oli teatud mõttes ootuspärane, et uusi prorektoreid otsitakse nende seast, kes on tegelenud õppe- ja teadusküsimustega, küll võib-olla valdkonna tasandil.

Nii Vassil kui ka Saro tunnistasid, et juhtkonda minek oli neile raske otsus, sest ulatuslik administratiivne töö peatab mõneks ajaks nende teadlasekarjääri.

«Olen väljendanud muret, et nooremad inimesed ülikooli juhtimises kuigi palju ei osale. Kui selline võimalus on, siis oleks mõnes mõttes olnud vastutustundetu öelda, et ma ei võta seda vastu,» ütles Vassil.

Esimesed ülesanded

Temaatika, millega ülikool peab tegelema, on Vassili sõnul üsna hästi teada. Samas loodab ta mõningaid teemasid sellesse ringi lisada. Arutelu, milliste küsimustega meeskonnas jõuliselt edasi minna, seisab tema sõnul veel ees.

Uue õppeprorektori esimesed ülesanded on seotud nende asjadega, mis on veel pooleli. Üks neist on näiteks ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) platvormi uuendamine 2018. aasta sügisel ning sellega kaasnevad sisulised muudatused.

ÕISi uuendamisel vaadatakse üle õppekavade tagasisidesüsteem ja selgitatakse välja, millist infot täpsemalt üliõpilastelt vajatakse, et saada teada, kas ülikooli õppetöö on hea või vajaks veel mingites aspektides parandamist.

Anneli Saro leidis, et õppeainetele tagasiside küsimine sarnaneb paljuski kliendi rahulolu küsitlusega, sest peamiselt uuritakse seda, kas üliõpilasele aine meeldis. Edaspidi soovitakse panna rohkem vastutust just tudengitele.

Osa Eesti ülikoole on sellel aastal õppekohti vähendanud, Tartu ülikool aga mitte. Saro küll ei tea, milline strateegiline plaan on teiste kõrgkoolide koomale tõmbumise taga, kuid tema arvates on õppekavade sulgemine ja ümberkujundamine ülikoolides praegu väga oluline teema, kuna kohti on rohkem kui gümnaasiumilõpetajaid.

Kui selles osas tuleb midagi otsustada, ei peaks Saro sõnul Tartu ülikool seda tegema ainult oma tarkusest, laiema ühiskondliku diskussioonita.

Eri valdkondadest

Ülikooli rektor Volli Kalm ütles, et tegi Sarole ja Vassilile ettepaneku rektoraati tööle asuda, kuna mõlemad on nii oma senises akadeemilises teadus- ja õppetöös kui ka valdkonna tasandil tõestanud end võimekate ja vastutustundlike kolleegidena.

Praegu töötavad rektoraadis inimesed, kellel kõigil on loodusteaduste taust. See, et rektoraadi koosseisus alustavad mitme eri valdkonna kogemusega juhid, annab Kalmu sõnul juhtimisotsustele laiapõhjalise vaate ja lihtsustab infovahetust akadeemiliste üksustega.

Sotsiaalteaduste valdkonna areng on Kristjan Vassili kinnitusel olnud positiiv, kuigi rektoraat on siiani reaalteaduslik. Tema arvates nii rektor kui ka tema meeskond peavad esindama kogu ülikooli huve.

«Senistel rektoraadi liikmetel pole olnud võimalust eelistada oma erialasid ja seda võimalust ei teki ka meil,» lausus ta.

Anneli Saro kinnitas samuti, et ei lähe rektoraati selleks, et üksnes oma valdkonna heaks töötada, vaid soovib olla kõikide suhtes võrdselt neutraalne või soosiv.

Rektori uus ametiaeg algab 1. juulil ning kestab viis aastat. Maksimaalselt sama kaua on ametis uued prorektorid.