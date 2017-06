Iseteenindus pole veel kassiiridelt tööd võtnud

Eelmise nädala kolmapäeva keskpäeval ootas kaubamaja toidumaailma neljas töötavas kassas kaupade eest tasumist kümme inimest, kuid nelja kassaga iseteenindusalas laiutas tühjus.

Kvartali Maksimarketi neljas tavakassas seisis reas 17 inimest, samas oli neljast iseteenindusaparaadist hõivatud kolm.

Viimasena väisatud Tasku Rimi kolmes tavakassas oli kokku kümme klienti ja kaks klienti olid sammud seadnud viie iseteeninduskassaga alasse.

Tavakassad on popimad

Kuigi kõigis vaadeldud poodides leidus ostjaid mõlemat sorti maksekohtades, võib nähtust järeldada, et vähemalt keskpäeviti eelistavad kliendid pigem tavapärast ostmisviisi.

Coopi andmetel laseb Kvartali Maksimarketis 22 protsenti ostjatest oma kaubad ise kassast läbi. Samas on Lõunakeskuse Maksimarketis vastav näitaja 14 protsenti. Selverites sooritatakse iseteeninduses keskmiselt iga kolmas ost. Maxima Tartu kauplustes teeb seda iga neljas klient. Rimi iseteeninduskassades käib 20–30 protsenti päevastest ostjatest.

Kaubamaja toidumaailm keeldus küll konkreetseid arve avaldamast, kuid sealne turundusspetsialist Marika Kurim nentis, et suurem osa oste tehakse neil tavakassades.

Teisalt tõdes Kurimi, et iseteeninduskassade kasutamine on stabiilselt tõusev trend ning need, kes on uuendusega kaasa läinud, annavad valdavalt positiivset tagasisidet. «Eriti tänulikud on kliendid, kes kiirel lõunaajal või tipptunnil saavad kiirelt ja lihtsalt ostud tehtud,» sõnas ta.

Ka Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villam Vaserik rääkis, et iseteeninduskassades sooritatud ostud moodustavad iga kuuga aina suurema osa nende käibest.

Sama nentis Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokas. «Kui keskmiselt kasutab nüüdisaegseid kassasid veerand ostjatest, siis suuremates kauplustes on neid juba üle poole,» ütles ta. Seetõttu on Maxima oma uutesse müügikohtadesse pannud iseteeninduskassasid juba rohkem kui tavapäraseid.

Noorte pärusmaa

Mitme kaubandusketi esindajad tõid välja, et uute kassade kasutajate seast pole võimalik välja tuua üht silmatorkavat sotsiaalset rühma. «Mõistagi on vanema generatsiooni jaoks iga uus tehniline vidin alguses keeruline, aga aeg on näidanud, et pikapeale saab see ka neile omaseks. Teisalt on ka selliseid kliente, kellele on kontakt teenindajaga põhimõtteliselt väga oluline,» arutles Rimi pressiesindaja Katrin Bats.

Marika Kurim ütles, et toidumaailma iseteenindust kasutavad pigem nooremad inimesed. «Samas on PartnerEkspressi kassade klientide hulgas ka järjest enam eakamaid prouasid ja härrasid,» kinnitas ta. Olulise aspektina tõi Kurim välja selle, et iseteenindus pakub rõõmu lastele, sest koos vanematega poes käies pakub ostupuldiga skannimine neile tegevust.

Poodide esindajad nentisid, et klientide kassavalikut mõjutab see, et enamikus iseteeninduskassades saab maksta ainult pangakaardiga. Tartus saab vaid Maxima iseteeninduskassas kasutada ka sularaha.

Maxima operatsioonidirektor Marko Põder tõi välja, et iseteeninduskassade kasutuselevõtt on andnud võimaluse keskenduda rohkem müügisaalis toimuvale, sest kassadest vabanenud töötajaid saab saata väljapanekut korrastama ja kliente abistama.

KÜSITLUS

Miks kasutasite oma kauba eest tasumiseks iseteeninduskassa asemel tavakassat?