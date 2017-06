Algas Tänaku lemmiknädal

Mullu Poolas oma karjääri esimese võidu poole kihutanud Tänak jäi eelviimasel katsel teda tabanud ebaõnne tõttu lõpuks teiseks. Seda raevukamalt hakkab ta tõenäoliselt seekord esikohta jahtima.

Eesmärgi saavutamise teeb eestlasel kindlasti lihtsamaks teadmine, et karjääri esimene MM-ralli sai paar nädalat tagasi Sardiinias võidetud ja ülisuuri pingeid tal seega peal ei ole.

«Olen kindel, et inimesed hakkavad meid jälgima, kuna meil on siin varem hästi läinud,» sõnas 2014. aastal Poolas WRC2 arvestuses võitnud ning aasta hiljem WRC-klassis kolmanda ja mullu teise koha saavutanud Tänak M-Sporti kodulehele.

«Kõik teavad, et Poola ralli on üks minu lemmikutest. Kiiruskatsed on nii kiired ja voolavad. See on midagi, mida ma tõeliselt naudin. Ma kasvasin Eestis sellistel teedel üles. Selle hooaja uued autod annavad veelgi suurema adrenaliinilaksu. Ma ei suuda ära oodata,» kõneles eestlane. «See on tõeline rallimeeste ralli. Kiirused on uskumatud ja enesekindlus peab olema alati laes. Väikesemgi eksimus legendis võib aega maksma minna. Kiiretel teedel on kaotatut aga raske tagasi teha.»

Tänaku hoogu võib ehk veidike pidurdada ainult see, et esimesel pikal võistluspäeval tuleb vastavalt MM-sarja üldseisule rajale minna kolmanda mehena ja seega järgmistele tulijatele teed puhastada.

Nii tunnistas ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, et esimeste seas startimine ei ole just meelakkumine.

«Mullune Poola ralli oli minu jaoks üldse üks raskemaid, kui rääkida teepuhastaja rollist,» sõnas mullu alles kuuenda koha kirja saanud prantslane. «Kui reedel on kuiv ilm, siis see muudab meie olukorra keerulisemaks. Peame üritama hoida vahe esimestega minimaalsena.»

Poola ralli eel võisid loomulikult kõik M-Sporti tiimi liikmed hea sõnaga meenutada üle-eelmisel nädalal Lõuna-Eestis toimunud testi.

«Meil olid Eestis head tööpäevad. Kõik kolm sõitjat (Sebastien Ogier, Ott Tänak, Elfyn Evans) olid õnnelikud. Seega võime seada Poola ralliks kõrgeid sihte,» ütles M-Sporti boss Malcolm Wilson. «Nagu tavaliselt, jahime seegi kord pjedestaalikohti. Kogu meeskond annab endast parima, et jätkata senist edukat hooaega.»

Eduka testi kõrval sai MM-sarja võistkondlikus arvestuses liidrikohta hoidev Tänaku tööandja pakkuda häid elamusi ka fännidele.

«Eestis testimine lubas meeskonnal ära kasutada ka riigi head 4G-leviala. Nii saime kaks korda näidata fännidele ralliautost otsepilti,» kirjutas M-Sport oma kodulehel. «See oli M-Sportil esimene kord, kui saime pakkuda fännidele võimalust olla justkui ralliauto kabiinis. See võimalus meelitas kokku palju fänne ja striime vaadati üle 260 000 korra.»

Poola ralliga tehakse algust neljapäeva õhtul 2,5 km pikkuse publikukatsega Mikolajkis. Kokku on kavas 23 kiiruskatset.

AUTORALLI

MM-sarja üldseis enne Poola rallit: