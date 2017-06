Deniss Karpak võitis Kieli regati, Rammo jäi dramaatiliselt teiseks

Karpak alustas medalisõitu liidrikohalt ning lõpetas selle viiendana, millest piisas esikoha säilitamiseks – medalisõidu võitnud norrakas Anders Pedersen kaotas Karpakile kahe miinuspunktiga ehk kui Eesti purjetaja tulemus olnuks koha võrra nõrgem, kuulunuks üldvõit juba norralasele, sest sama arvu miinuspunktide puhul määrab paremusjärjestuse medalisõidu koht.

Just selle klausli alusel jäi esikohast ilma Rammo, kes sai topeltpunkte andnud medalisõidus kümne purjetaja seas alles kaheksanda koha, mis tähendas, et tema lõppskoor oli võrdne (34 miinuspunkti) medalisõidus neljandana lõpetanud itaallase Francesco Marraiga, ent parem tulemus medalisõidus andis esikoha eestlase rivaalile.

«Esialgu tunnen veidi, et võit libises näppude vahelt ära, aga reaalsus on see, et nii hästi pole ma ilmselt pea mitte kunagi purjetanud kui see nädal,» teatas Rammo.

Kieli regatil võistles teisigi Eesti purjetajaid, kuid medalisõitu teistel peale Karpaki ja Rammo asja ei olnud. Finnil sai Taavi Valter Taveter 26. koha, Laser Standardi klassis oli Georg Haud 92. ja Martin Aruja 109. Laser Radiali klassis sai Anna Pohlak 25. ja Annagret Unnuk 54. koha. 49eri purjekatel olid Juuso Roihu ja Henri Roihu 24. ning 49erFX-klassis Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp 12.