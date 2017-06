Ostja eelistab eestimaist

Tallinna keskturul neljapäeval Vahtra talu kartuleid müünud Amar ja Teevi ütlesid, et saak on küll hiliseks jäänud, kuid seda sai üllatavalt palju. Talunike sõnul saab kartul tavapäraselt maha aprilli keskel, kuid selle aasta külv nihkus mai lõppu.

«Mõtlesin küll, et jaanipäevaks ei saa, aga soojad ilmad tegid oma töö,» rääkis Amar.

Teevi üllatus oli suur, kui ta nädal tagasi mulla alt kartuli leidis. Amari sõnul ostsid turulised eelmisel aastal mugulaid rohkem, sest Põhja-Eestis veel ei usuta, et pärast külma kevadet juba Lõuna-Eesti värsket kartulit osta saab.

Kohaliku märgistusega toode müüb sedavõrd hästi, et Eesti sildi all müüakse ka imporditud kartuleid.

«Nii palju on müügilette, kus Eesti kartuli pähe müüakse Lätist või jumal teab kust toodud kaupa,» ütles Amar. Probleem on kartulimüüja sõnul iga-aastane ja sellest lahti ei saa.

Seda kinnitas ka Ats Sepakõrtsi talust, kes näeb juba silmaga ära, kas tegu on kodumaise kartuliga või mitte.

Nii Vahtra kui ka Sepakõrtsi talu kartulimüüjad on selles asjas nõutud. «Eks ise peab natuke karjuma. Vahel lähed ja võtad lihtsalt vale sildi eest ära ja kogu moos,» ütles Ats.

Siltide võltsimise põhjus peitub Eesti kartulile omases heas maitses. Erinevus olevat olemas ja päris suur.

«Keemia maitse oli,» kirjeldas Amar kõrvalletist ostetud importkartulit. Teevi lisas, et paljudel müüjatel seisavad mugulad nädala päikese käes ja ei lähe isegi roheliseks. «Ikka igatepidi keemiat täis,» ütles ta.

Keskturul, Nõmme turul ja Balti jaama turul maksis kilo kohalikku kartulit keskmiselt 2,5 eurot.

Kodumaised maasikad olid jaanipühade eel müügil Balti jaama ja Nõmme turul. Küllap elas enamik marjakasvatajaid alles soojade ilmade ja suure saagi ootuses.

«Tahtsime maasikad müüki saada enne jaanipäeva, kuid külma kevade tõttu marju veel ei ole,» lausus Roosimäe talunik Tartumaalt.

Balti jaama turul maasikakaste maha tõstnud müüja sõnul tuleb keskmine hind tänavu küllaltki kõrge. «Tarbija jaoks tuleb halb aasta, marjakasvatajad saavad aga üle mitme aasta maasika eest head raha,» ütles ta.

Talupoe Maakas omaniku sõnul maasikad alles tulid letile ja müük läheb hästi. Kohalikku toodangut müüva OÜ Eesti And lettidel aga veel maasikaid ei olnud. «Hakkame marju müüma siis, kui hind langeb,» rääkis müüja.

Morna talu ande müünud Valve sõnul on järjekord maasikaleti juures pikk ja läbimüük suur. «Eesti maasikas on palju magusam kui Poola oma,» ütles müüja.

Kahel turul oli kodumaise maasika kilohind keskmiselt üheksa eurot. Marjakasvatajad andsid lootust, et paari nädala möödudes saab maapind sooja, taimed võrsuvad ja hind langeb.

Kõige rohkem ostetakse turgudelt värsket kapsast, kurki, salatit ja muud otse põllult tulnud rohelist.

Nõmme turul kaubelnud Indreku sõnul hakkab kodumaist toodangut juba tulema. «Kõik on siin esimesed: salat, nui- ja peakapsas, suvikõrvits, valge redis. Kurk ja tomat on müügil juba pikemat aega,» rääkis ta. «Pärast jaani otsitakse turult ikka hapukurki.»

«Kartul, kurk, till, kapsas – kõike võetakse,» loetles Kristel Sepakõrtsi talust ja lisas, et on väga hea saagiaasta. Ka Morna talu kaupa müünud Valve kinnitas, et värske kodumaine juurvili on hinnas.

Talupoe Maakas omaniku sõnul on nende hitt-tooteks Intsu talu kurgid. Eesti Anni lettidelt kaovad kõige kiiremini aga hapukurgid, värsked soolakurgid ja hapukapsas.

Kadri Kuulpak on Postimehe suvereporter