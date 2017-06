Keskerakonda ootab 220 000-eurone nõue

Komisjon asus aastatetagust majamüüki uurima selle aasta algul, seostades seda võimaliku anonüümse annetuse vastuvõtmise ja erakonna varjatud rahastamisega. Keskerakond sai Tartus asuva majaosa päranduseks 2010. aastal.

2011. aastal müüs erakond selle 250 000 euroga Pettaile, kes omakorda sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot.

Majaosa müüdi 2014. aastal Pettai väitel küll 200 000 euroga, kuid talle tehtud maksuotsuse kohtumenetluses tõendati ringkonnakohtus eelmise aasta lõpus, et 200 000-eurone tehing toimus tegelikult hinnaga 30 000 eurot ning ülejäänud osas oli müügihind fiktiivne.

Järelevalvekomisjonil tekkis seetõttu kahtlus, et see tehing on erakonna varjatud rahastamine 220 000 euro ulatuses, kuna erakonnale maksti umbes 30 000 eurot maksva kinnisasja eest kaheksakordset hinda.

Komisjoni istungite protokollidest selgub, et müügitehinguga seotud asjaolude kohta küsis komisjon Keskerakonnalt aasta algul ka selgitusi, kuid erakond keeldus neid partei eelmise esimehe Edgar Savisaare nüüdseks kohtusse jõudnud kriminaalasjale viidates andmast.

Mai keskpaigaks oli komisjon kogunud nii tehingu asjaolude kui rahaallikate kohta piisavalt tõendeid, mis protokolli järgi viitavad, et erakond on võtnud vastu suures ulatuses keelatud annetusi. Erakonnale otsustati teha ärakuulamiskiri, millele järgneb tõenäoliselt järgmisel nädalal ettekirjutus.

Ettekirjutuse saanuna vaidlustab Keskerakond selle suure tõenäosusega halduskohtus, kuhu on jõudnud ka parteile tehtud eelmine ettekirjutus. Veebruari keskel tehtud ettekirjutusega nõuab poolteist aastat Keskerakonna sularaha liikumist uurinud komisjon, et erakond kannaks riigieelarvesse paari aasta eest anonüümsete annetustena saanud 110 000 eurot.