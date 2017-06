Küljed kokku, aga meelega või kogemata? Kaks kanget nägelesid Bakuus

Kui Bakuu tänavarajal oli ruuduline lipp langenud, võinuks hõisata Daniel Ricciardo karjääri viienda etapivõidu ülistuseks. Võinuks tunnustada avaringil viimaseks langenud, kuid lõpuks teisele kohale kerkinud Valtteri Bottast. Või hoopis kiita selle hooaja debütanti Lance Strolli, kes tohuvabohus poodiumile jõudis.

Peamiseks jututeemaks kerkis siiski Vetteli ja Hamiltoni kokkupõrge. Turvaauto taga liikudes võttis Hamilton ühe vasakkurvi järel hoo nii maha, et tema järel liikunud Vettel ei suutnud autot pidama saada ja sõitis Mercedesele tagant otsa. Ärritunud sakslane ei jätnud asja nii, vaid sõitis seejärel Hamiltoni auto kõrvale, tegi kerge jõnksu paremale ja rammis kätega žestikuleerides Mercedest ka küljelt – kas tahtlikult või tahtmatult, jääb asjaosaliste teada.

Kummagi mehe auto tõsisemalt viga ei saanud, lõpuks tuldi üle finišijoone neljanda ja viiendana. Kohtunikud määrasid Vettelile tema teo eest kümnesekundilise seisa-sõida-boksi läbimise karistuse, Hamilton pääses sanktsioonideta. Kuna aga tema autol oli logisema hakanud peatugi, käskisid kohtunikud selle boksis korralikult kinnitada ning plaaniväline visiit mehaanikute juurde röövis nii palju aega, et tagasi rajale jõudis britt sakslase järel. Samas järjestuses ka lõpetati, kohtadeks neljas-viies.

Lewis Hamiltonil ja Sebastian Vettelil jagub pärast Bakuu etappi juttu kauemaks. / James Moy Photography/PA Images/Scanpix

Tuld mõlemast rauast!

Hamilton andis juhtunule esialgu võrdlemisi tagasihoidliku kommentaari, ent mõtles järgmiste intervjuude käigus juba ümber ja asus mõlemast rauast tulistama. «Häbilugu, et Sebastian sõidab teisele sõitjale lihtsalt otsa ja pääseb nii kergelt. Arvan, et ta tegi endale häbi. Kui ta tahab tõestada, et on mees, tehku seda väljaspool autot, näost näkku. Mõelda, et nii käitub maailmameister... ja lapsed vaatavad,» põrutas britt.

«Midagi ju ei juhtunud. Ta kontrollis, kas mu pidurid on korras. Mida muud ma oleks pidanud tegema?» nägi Vettel juhtunus hoopis Hamiltoni süüd. «Ta tegi vale liigutuse. Minu auto sai viga ja tema auto võinuks ka saada. Paar aastat tagasi korraldas ta muide Hiinas turvaauto taga midagi samasugust,» esitas sakslane Sky Sportsiga rääkides oma versiooni.

Vetteli arvates võttis Hamilton tema ees meelega hoo maha. «Ega ma siis tahtnud talle otsa sõita. See oli ahelreaktsiooni tulemus. Sõit käib meeste vahel. Kui üks saab karistada, saagu teine ka! Oleme mõlemad täismehed, tahame ratas rattas võidu sõita. Mul pole temaga üldplaanis mingit kana kitkuda, aga seekord tegutses ta valesti,» arvas sakslane ja tõi huvitava võrdluse jalgpallimaailmast. «Premier League’is kohtunik vilistab ja mõni mängija on temaga nõus, teine mitte. Siin on sama lugu.»

Kaos ja lapselikult rõõmus võidumees

Võistluse esimene pool kujunes parajaks kaoseks, kui juba avaringi teises kurvis põrkasid kokku Bottas ja Kimi Räikkönen. Osalt sõitjate kärsituse ja osalt ka turvatöötajate küündimatu tegutsemise tõttu käis turvaauto lõpuks lühikese aja jooksul rajal suisa kolm korda ning 22 ringi järel olid kohtunikud sunnitud raja koristamiseks sõidu ajutiselt suisa peatama.