Venemaa jalgpalli uus häda – dopingukahtlus

Nagu Venemaa sporti viimase aasta jooksul raputanud skandaalide puhul kombeks, on lähteallikaks eelmise aasta detsembris avaldatud rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) palgatud sõltumatu uurija Richard McLareni raport Venemaa dopingurikkumiste kohta.

Faktis, et McLareni raportis on ära toodud 33 jalgpalli puudutavat juhtumit, uudist pole, sest see ilmnes juba eelmise aasta detsembris ja FIFA president Gianni Infantino lausus toona: «Kõige McLareni raportis leiduva ja jalgpalliga seonduvaga tegeleb meie distsiplinaarkomisjon. Kui ilmneb vajadus rakendada sanktsioone, siis teeme seda.»

Küll aga on põrutav eilse Inglismaa ajalehe The Mail on Sunday väide, et 33 juhtumist 23 puudutavad 2014. aasta MM-finaalturniiril mänginud Venemaa jalgpallureid ehk tervet koondist. Kolme aasta eest MMil osalenud 23 mängijast viis (Igor Akinfejev, Denis Glušakov, Maksim Kanunnikov, Aleksandr Samedov ja Juri Žirkov) kuulusid meeskonda ka kodusel maailmajagude karikaturniiril, kust Venemaa pärast laupäeval Mehhikolt saadud 1:2 kaotust konkurentsist pudenes.

FIFA kinnitas, et ei kinnitanud

McLareni raportis on kõigi käsitletavate sportlaste nimed jäetud avaldamata, ent on ära toodud spordiala ja kirjeldatud nende vastu kogutud tõendite allikaid. Inglismaa ajaleht kirjutas, et põhjalikul dokumentide uurimisel ja andmete kõrvutamisel ilmnes jalgpallurite puhul sarnane mudel – tõendite rada viis 2014. aasta juunisse.

«Kas tegu võis olla Venemaa koondise MMi-eelse treeninglaagriga? Võtsime ühendust allikaga Moskvas, kes kõrvalviibijate kuuldeulatusest – ja pealtkuulamisaparaatide juurest – lahkununa kinnitas: «Jah, tegu on MM-koondisega,» kirjutas The Mail on Sunday ja lisas, et FIFA on seda kõike neile kinnitanud.

Õhtupoole lükkas FIFA viimase väite siiski ümber. «FIFA kinnitas pelgalt, et tihedas koostöös WADAga jätkatakse McLareni raportis ära toodud jalgpallureid puudutavate kahtluste uurimist. Küll aga pole FIFA viidanud ühelegi konkreetsele mängijale, sest käimasolevate uurimiste kohta me kommentaare jagada ei tohi,» vahendas BBC jalgpalliorganisatsiooni avaldust.

Venemaa jalgpallurite kaitsele viskus asepeaminister ja sealse jalgpalliliidu president Vitali Mutko, kes oli vahemikus 2011–15 kordasaadetud ja McLareni raportis käsitletud pahategude ajal spordiminister ehk riikliku programmi kaasvastutajaks nimetatud organisatsiooni juht. «Dopinguprobleeme pole meie jalgpallis kunagi olnud ega esine kunagi ka tulevikus – meeskonda testitakse pidevalt,» sõnas Mutko.

Endine WADA juht, kanadalasest ROKi liige Dick Pound andis The Mail on Sundayle karmi tooniga kommentaari: «FIFA-l lasub surve see küsimus enne järgmise aasta MMi mõistlikult lahendada. Spordiala tõsiseltvõetavuse kaitseks peavad nad kirjeldama nii tehtavat tööd, ilmnevaid järeldusi kui ka võimalikke sanktsioone. Jalgpall on aastaid institutsionaalselt dopingut eitanud.»

McLareni raportis mainimine ei tähenda dopingurikkumises süüdi olekut, vaid pelgalt vastavat kahtlust. Mitmesugused rahvusvahelised spordialaliidud on McLareni raportis esitatud andmete põhjal läbi viinud uurimisi ja jõudnud nii süüdi- kui ka õigeksmõistvatele otsustele. Seega ei saa Venemaa 2014. aasta MM-koondist praegu dopingupatuseks nimetada.

Aga Venemaale oli eilne uudis ikkagi viimane asi, mida vaja. Niigi on Rahvusvaheline Olümpiakomitee viimase kahe aasta jooksul võtnud Venemaa sportlastelt järeltestimisel positiivseks osutunud dopinguproovide tõttu ära kokku 27 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni olümpiamängudel võidetud medalit.