Selg ees sügavikku!

Kõige närvekõditavam hetk ongi see, kui seisad kitsukesel kaljunukil seljaga sügaviku poole ja kukutad end selg ees alla. See pole tegelikult raske, aga väike psühholoogiline tõke on korraks ees. Ma ei oska olukorraga muudmoodi toime tulla, kui lihtsalt teen kõike hästi ruttu, enne kui ohutaju mõistuseni jõuab. Meid on siin tillukene rühm, aga ma ei võta aega kahtlemiseks, lähen parem kohe! «Hei, oled sa enne kaljuronimist proovinud?» hõikab meie nägus hispaanlasest instruktor. Selline pikajuukseline metsik mees, kes võiks kuskil seiklusfilmis Tarzani tempe teha. «Jaa!» hüüan reipalt vastuseks. «Ma just praegu proovin seda!» Tõtt-öelda on see mul esimene kord kanjonis ronida… Aga mis seal ikka, küll ma peagi pihta saan, kuidas see käib. Pealegi oleme eelnevalt põhjalikult instrueeritud, juhised on meeles ja ohud teada.

Kuristikku laskub muhe matkavend, kes kaotas külmas basseinis oma ketsitalla./ Guias-de-Torla

Kõnni seinal nagu kärbes

Langen seni, kuni olen kenasti horisontaalis, mõlemad jalad tugevasti vastu seina toetatud. Ohoo – tundub igati stabiilne ja mõnus ning tehniliselt pole ka üldse raske! Järelikult saab igaüks, kes jaksab omal jalal kanjoni alguseni matkata, ka laskumisega hakkama. Trikk seisneb selles, et keha tuleb hoida stabiilses asendis, jalad korralikult vastu kaljut, põlved pehmed, kontrollida köiest järk-järgult oma laskumist – ja saadki mõnusasti mööda seina alla jalutada nagu kärbes.

Kärbes on seinakõnnis muidugi klass kõvem tegija, tema ei vaja turvaköisigi. Aga minul on köis, karabiinid, rakmed seljas, kiiver peas. Tunne on väga tšill. Iga seiklusliku ala juurde kuulub muidugi see, et annad enne pihtahakkamist allkirja, et kõik on sinu enese vastutusel, kui sured või viga saad, pole kellelgi võimalik ainsatki pretensiooni esitada. Aga ega siin teisiti saakski – matkajuht ju sinu asemel kinni hoidma või karabiine kinnitama ei ulatu. Ise tuleb hoolikas olla, siis ei juhtu sinuga midagi. Paar erksamat elamust saad kõvakettale kirja ja sellega asi piirdub.

Nojah, jõgi, mis selle kanjoni siia kunagi urkis, kasutab siiani sama teed. Kaljusein on jube libe ja külma vett sajab kaela, aga see on pigem äge kui häiriv. Kuna matk on pikk, asusime teele juba päikesetõusul, Hispaania kuumus alles kogub tuure. Sellegipoolest sai nahk märjaks juba kohaletulekuga. Aga vesi on otsekui hoopis teisest kliimast! Omal käel kanjonimatka kavandades võib kergesti meelest minna, milline meeletu kontrast valitseb palava ilma ja jõevee vahel. Viimane tuleb ju otse liustikest ja on lumesulamisest vaid kraad-paar soojeneda jõudnud. Jäise vee alahindamine on üks levinumaid ohte, poolpaljas matkasell võib ju heas vormis ja vapper olla, kuid lihased lihtsalt keelduvad koostööd tegemast, kui neid pikalt paarikraadises vees leotada. Meil on jahtumise ärahoidmiseks kalipsod seljas ja neopreensokid jalas. Sõber jättis alla ka tehnilise T-särgi, eriti soe ja mugav. Mina muidugi tegin esimese blondilolluse, pannes kalipso alla tavalised päevitusriided – sõlmed puusadel teevad laskudes kõvasti haiget, tegelikult peaks kõik olema sportlik ja sile.