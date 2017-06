Tavaliste taimede võlu

Iluaianduses on omal kohal põllulilled ja isegi umbrohud. / Peep Moorast

Mõni kasutab terrassi usinasti ja tahab seal igal aastal asju ümber sättida, teine vaatab pigem toast õue ning terrass koos seal olevate taimedega on vaatele raamistus.

«Kui peres on väikesi lapsi ja näiteks kass, võiks asjad olla pigem pinna küljes kinni, et need n-ö sõitma ei pääseks,» ütleb maastikuarhitekt Karin Bachmann. «Mida väiksem pind, seda rohkem tuleb kõik algusest peale läbi mõelda, et ka ise terrassile ära mahuks.» Kui terrassil ja selle ümber soovitakse taimi kasvatada, tasub valida sellised, mis pakuvad silmailu ja on samas söödavad.

Millest alustada?

«Terrassil kui vaheruumil maja ja aia vahel on eeliseid, mida pole kummalgi eraldi võetuna,» ütleb maastikuarhitekt Karin Bachmann.

Bachmanni sõnul on toidutaimede – nagu ka kõikide teiste puhul – oluline, et nad saaksid piisavalt päikest, õhku ja vett. Terrassi piirava püsipeenra kavandamisel tuleks läbi mõelda kogu aias liikumine – kust terrassile astutakse ja maha tullakse, kus on mõnusad kohad terrassiserval istumiseks, kust ulatub maasikat võtma jne.

«Terrassil kui vaheruumil maja ja aia vahel on eeliseid, mida pole kummalgi eraldi võetuna,» kinnitab Bachmann. «Näiteks saab istuda puhtal soojal pinnal, jalad samal ajal murul; kui kevadel on toas juba liiga palav, aga maapinnal veel külm, siis terrassil on just paras. Seega on terrass nagu siseruumi pikendus, ja nagu ka tubade puhulgi tuleb mõelda, et igal pereliikmel oleks seal võimalikult tore.»

Siin kasvatatakse kartulit hoopis lopsaka dekoratiivtaimena. / Toomas Huik / Postimees

Maastikuarhitekti sõnul passivad terrassile hästi taimekastid, kuhu on mugav taimi istutada ja neid seal hooldada. Külmaõrnu liike pole mõtet mahuteisse panna, sest nad ei ela seal talve üle. Küll aga kasvavad igasuguses potis hästi näiteks murulauk, petersell ja piparmünt. Tavaline aia- või istutusmuld sobib pea igale poole, kui ei ole just tegemist liikidega, mis tahavad kuivemat-happelisemat pinnast vms. Enne taimede valimist tasub uurida, milliseid tingimusi nad vajavad.

Varjuala aiandus

Terrassile, mis avaneb põhja poole või jääb muidu varju, soovitab maastikuarhitekt valida valguse suhtes vähenõudlikumaid liike. «Olen kasvatanud kuuri taga kartuleid – mugulad ei olnud just suured, aga taim ise on ju ilus, lopsakas, tumeroheline ja õitseb kenasti. Samas kõrval sai väga vähese valgusega hästi hakkama tomat – viljad olid küll hilised ja pisikesed, aga pool-dekoratiivtaimena mõjus hästi.» Hämaras ja niiskes kasvavad ka piparmünt, kuutõverohi, karulauk, piibeleht, kortsleht.

Kortsleht on ühtaegu kaunis ja kasulik (ravim)taim. / Margus Ansu / Postimees

Terrassitaimed

Ideaalis peaksid terrassitaimed olema ilusad terve suve, varjama paika võõra silma eest ja muutma ümbruse õdusaks.

«Viimastel aastatel oleme kolleegidega pöördunud lihtsate ja vastupidavate liikide juurde, mis on olnud teenimatult põlu all. Näiteks umbrohud, kellest paljud on väga väekad ravimtaimed,» lausub Bachmann. «Kui mujal Euroopas osatakse taolistest kooslustest juba ka linnahaljastuses lugu pidada, siis meil kiputakse ikka veel muru pikkust reguleerima.» Osa tema lemmiktaimi sobib hästi ka poolvarjulisse kasvukohta: valge iminõges, harilik kõrvenõges, vereurmarohi, hapu oblikas, harilik hiirehernes, vesihein, raudrohi, kortsleht, harilik palderjan, harilik nõiahammas, ümaralehine kellukas, tulikad, piparmünt, harilik köömen jt.

«Üldiselt kasvavad sellised looduslikud liigid iseseisvalt väga hästi, aga kui hakata neid kuidagi suunama, võib asi ebaõnnestuda,» nendib maastikuarhitekt. «Enamik neist rammusal aiamullal ei edene. Eraldi teema on muidugi seemnete kogumine ja külvamine. Alati tuleb täpselt teada, millal koguda ja kuidas hoida – näiteks tahab osa seemneid talvist külma, mis tähendab, et nad tuleb külvata sügisel, osa aga on valgusidanevad ehk ei taha mullaga katmist jne. Kokkuvõttes õnnestub selline komplekt pigem edasijõudnud hobiaednikul, aga kui kõik kasvama hakkab, on vaatepilt imeline! Teadmishimuline algaja võib panna poti mulda täis, leida sellele õige koha ja oodata-vaadata, mis saab. Minul tekkis niimoodi potitäis punast maltsa, mis kõik teised taimed potist välja lõi ja nüüd ürdipottide kõrval rõõmsalt punetab.»