Korporatsioonid kontrollivad riiki

Korean Airi pärijanna Heather Cho ründas lennukis füüsiliselt stjuardessi, sest viimane julges talle serveerida makadaamiapähkleid kotis, mitte taldrikul. Seejärel käskis ta lennukil enne õhkutõusmist peatuda ja stjuardessi välja visata. Naine mõisteti vangi, kuid pääses trellide tagant juba pärast nelja kuud vabaks.

Sellised näited vägivallast kahvatuvad aga hämarate finantspettuste ees, millega teenitakse enamasti vähendatud karistusi või pääsetakse täiesti puhtalt. Pärast 1995. aastat on mõistetud süüdi vähemalt 17 eri suurkorporatsioonide juhtivtöötajat, keda on süüdistatud pistise andmises, raha kõrvale kandmises ja muudes kuritegudes. Paljud neist pole kunagi vangi läinud ja mitu on saanud isegi presidendilt amnestia.

Riigis on tunda aga muutuste tuuli. Nüüdseks ametist tagasi astunud presidendi Park Geun-hye ümber lahvatanud skandaal näitas ilmekalt, et rahval on chaebol’idest mõõt täis saanud. Eelmise aasta lõpus alguse saanud massiprotestid nõudsid presidendi tagasi astumist, kui oli avalikuks saanud, et tema lähedane sõber kuulus religioossesse kultusesse ja võttis chaebol’idelt raha, et presidendi otsuseid mõjutada.

Park Geun-hye isa on endine diktaator Park Chung-hee, kes korraldas 1961. aastal riigipöörde. Park Chung-hee, kes oli teeninud Jaapani armees, nägi chaebol’ides võimalust riigile jalad alla saada.

Pärast Park Geun-hye ametist tagandamist on korealased pannud oma lootused värskelt valitud liberaalsete vaadetega presidendile Moon Jae-inile, kes on lubanud võtta chaebol’ide suhtes karmima seisaku.

Paraku pole tema sõnad veel tegudeks muutunud. President on küll lubanud, nagu tema paljud eelkäijad, konglomeraate tugevamalt reguleerida, kuid ainult aeg näitab, kas see ka tegelikult juhtub. Siinkohal sõltub kõik paljuski sellest, kui hästi suudab Moon suurkorporatsioonide survele vastu panna.

Klannid kukutades suudab Moon tagada Lõuna-Koreale tuleviku, kus pole «Samsungi riski» – seda, et terve riigi majanduse saatus sõltub ühest ettevõttest.