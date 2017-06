Liiklus saarte vahel kulges tõrgeteta

TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul olid ootused neile väga suured, aga meeskonnal õnnestus hästi hakkama saada. «Helistasin oma tuttavatele-sõpradele ja küsisin, kuidas neile meeldis ja ega järjekorrad pole liiga pikad. Sain positiivset tagasisidet ja kõik olid üldiselt rõõmsad. Ka närvilisust oli vähem,» rääkis ta.

Padari sõnu kinnitab ka statistika, mille järgi sõitis möödunud nädalal parvlaevadega 78 201 reisijat, mida on kolm protsenti enam kui mullu. Sellest rohkem sõitis saartele inimesi vaid 2014. aastal, kuid toona sattusid pühad väga soodsatele päevadele.

Kui aga võrrelda konkreetselt jaanipäeva ning pühapäeva, mil inimesed saartelt tagasi sõitsid, kasvas reisijate arv aastaga 13 protsenti, 46 300ni.

Samas tuleb arvestada ka sellega, et tänavu oli liinil kuus laeva. Peale nelja uue parvlaevale teenindasid reisijaid ka riigile kuuluv varulaev Regula ja Hiiumaa, mida riik rendib ärimees Olav Miililt kuni oktoobrini. Seega, järgmisel aastal on liinil üks laev vähem.

Reisijate hulga kasvule aitas kaasa ka see, et uued riigile kuuluvad parvlaevad mahutavad umbes 100 reisijat enam kui eelmise käitaja Vjatšeslav Leedo laevad. Sinna mahub ka rohkem sõidukeid.

Padar mainis ühe suure võiduna seda, et neil õnnestus vältida suuremaid tõrkeid. Kuigi ettevõtte piletimüügikeskkond praamid.ee läks korraks rivist välja, ei toonud see kaasa järjekordi. «Mängisime kõik võimalikud ohusituatsioonid läbi,» märkis Padar.

Suurimad hirmud ja ohud olidki tehnilist laadi. «Kuna mahud läksid korraga palju suuremaks, siis muretsesime, kas näiteks tõkkepuud peavad vastu ja kas numbrituvastused toimuvad. Mingeid pisikesi hädasid oli, aga üldiselt kõik toimis,» rääkis Padar.

Kuigi TS Laevad tellis jaaniajaks kuus lisareisi, püsisid laevad enam-vähem ilusti graafikus. Erinevalt varasematest aastatest polnud kuulda ka reisijate suuremat kurtmist selle üle, et järjekorrad on liiga pikad.

«Populaarsematel aegadel olid küll Virtsu-Kuivastu liinil järjekorrad, mis tipphetkel ulatusid 1,5 kilomeetrini, aga ooteaeg ei olnud üldiselt pikem kui 1,5 tundi,» ütles TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonna juhi Pille Kauber.

Padar loodab, et need, kes väga tihti saartel ei käi, said jaanipühade ajal meeldiva kogemuse ja hakkavad nüüd selle võrra rohkem suursaartele sõitma. «Nad teavad nüüd, et asjad toimivad väga hästi,» märkis ta.

Seetõttu on tema sõnul oluline, et hea reisikogemus jätkuks ka tulevikus. «Oleme hanke võitnud ja peame edaspidigi taset hoidma. Ootused ja lootused lähevad ju järjest kõrgemaks,» ütles Padar, kes ise lahkub augustist TS Laevade juhi kohalt ja asub juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS.

Ettevõtlusminister Urve Palo, kes omal ajal majandusministrina nelja uue parvlaeva ostulepingu alla kirjutas, rõõmustas, et TS Laevad on toonud uue taseme mandri ja saarte vahelises liikluses.

«Peale selle, et kvaliteet on tõusnud, on oluliselt kasvanud ka piletimüük, mis viie kuu kokkuvõttes on aidanud riigil kokku hoida ligi veerand miljonit eurot dotatsiooniraha,» märkis Palo.

Tema sõnul oli jaanipäev uuele käitajale kõva proovikivi ning tulemuste põhjal saab kindlalt öelda, et uus vedaja on oma ülesannete kõrgusel. «See müüt on murtud, et laevadega oskab inimesi vedada ainult üks firma.»

Omaette küsimus on aga, miks soovib niivõrd palju inimesi jaanipühadeks Saare- ja Hiiumaale sõita. Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus arvas, et saared ja jaaniromantika on eestimaalaste silmis alati seotud olnud.

«Saarerahvas teab hästi, mida külalistele pakkuda, et huvilisi jätkuks. Kindlasti lisas sel suvel saartele reisijaid asjaolu, et eelmisel aastal probleeme valmistanud parvalaevaühendus kulgeb nüüd ladusalt, uute laevadega. Ühendus Hiiumaaga on ju isegi veerand tunni jagu lühem kui varem,» leidis ta.

Lugus tõi esile ka selle aasta esimese nelja kuu ööbimiste statistika, mis näitab nii siseturistide kui ka välisturistide arvu jõudsat kasvu. Näiteks on Soome ja Läti turistide arv Venemaal suurenenud 40 protsenti, Venemaa turistide arv 35 protsenti ja Rootsi 16 protsenti.

«Loodame väga, et uutest laevadest ja korrastunud parvlaevaühendusest võidavad nii kodumaiseid kui väliskülalisi juurde kõik Eesti saared,» sõnas Lugus.

Virtsu-Kuivastu liinil liikusid jaanipühadel parvlaevad Piret, Hiiumaa ja Tõll. Rohuküla-Heltermaa liinil sõitsid Leiger, Tiiu ja Regula.