IT-firmad lähevad Hollywoodi

«Palgates Erlichti ja Van Amburgi, saatis Apple Hollywoodi selge sõnumi: me võtame originaalvideoäri ülesehitamist tõsiselt,» kommenteeriti uudist ajalehes The New York Times. Mõjuka päevalehe sõnul on need kaks meest uue generatsiooni säravaimad stuudiojuhid. Ametisse asuvad nad suve lõpul.

Eile kirjutati majanduslehes The Wall Street Journal, et oma telesarju ja -filme plaanib hakata tootma ka sotsiaalmeediaettevõte Facebook, mis peab läbirääkimisi Hollywoodi stuudio ja agentuuridega kvaliteetsarjade tootmiseks.

Facebook on valmis välja käima tervelt kolm miljonit dollarit osatäitja kohta, on öelnud majanduslehele asjaoludega kursis olevad allikad. See on kaabeltelevisiooni kvaliteetsarja hind.

Facebook on huvitatud ka mõõdukama hinnaga (sajad tuhanded dollarid osa kohta) sarjade tootmiseks. Ettevõte üritab hakata agressiivselt tootma nii palju originaaltoodangut kui võimalik.

Aga see pole veel kõik. Facebook mõtleb ka ilma käsikirjata kuni 10-minutiliste filmide loomisele ja sotsiaalvõrgustik on valmis garanteerima minimaalselt 5000 kuni 20 000 dollarit osa kohta.

Facebook loodab alustada omatoodangu loomist juba suve lõpul. Sihtgrupiks on 13–34-aastased ning eriti keskendutakse 17–30-aastastele. Läbirääkimisi pidavate inimeste sõnul hoidutakse sarjades poliitikast, uudistest, alastusest ja ropust keelekasutusest.

Erinevalt Netflixist ja Amazonist, mis toovad sarjad vaatajani hooajakaupa, plaanib Facebook seda teha traditsioonilisel viisil.

Nagu näha, hakkab Hollywood muutuma IT-ettevõtete poolest ülerahvastatuks ja üleinvesteerituks. Nii Apple kui ka Facebook on voogedastusäri omatoodangu valdkonnas kõige hilisemad tulijad.

Telekanali FX tegevjuht John Landgraf ütles aasta alguses, et Apple’i investeeringud on teretulnud.

«Räniorus on erakordselt palju kapitali ja ressursse, mis hakkab Netflixi, Amazoni ja teiste ettevõtete kaudu voolama programmiärisse ning see põhjustab programmiäri kasvu,» ütles Landgraf.

Ka produtsent Bill Gerber ütles, et uute programmiostjate lisandumine toob tööstusharule kasu. «Kui nad hakkavad tegema filme, nagu nad teevad iPhone’e, on see suurepärane,» toonitas Gerber.

Apple’i suhtes skeptiline investeerimispanga BGC Financial tehnoloogiasektori vanemanalüütik Colin Gillis ütles telekanalile CNBC, et kui Apple tahab olla filmi- ja muusikaäris tõsine tegija, peaks ta mõtlema nagu Amazon.

Bloombergi kolumnist Shira Ovide kirjutas, et Apple on lõpuks leidnud viisi, kuidas saada meelelahutusettevõtteks, ilma et peaks üle võtma Netflixi või Time Warneri. Apple’i võimalikust Netflixi ülevõtmisest on viimasel ajal palju räägitud.

Videoedastusettevõte Netflix plaanib kulutada sel aastal originaaltoodangu loomiseks kuus miljardit dollarit, mis on rohkem kui ükskõik millise meediakompanii (välja arvatud sporditelevisioonikanal ESPN) kulutused, kirjutati ajakirjas The Atlantic eelmisel nädalal.

Amazon kulutab eeldatavasti 4,5 miljardit dollarit. Isegi YouTube’i omanik Google plaanib telesarjade tootmiseks kulutada sadu miljoneid dollareid.

Videoedastustööstus ei ole ammu enam lihtsalt moeröögatus, vaid sellest on saanud õitsev tööstusharu, mis konkureerib kaabel- ja satelliittelevisiooniga ning on atraktiivne ka näitlejatele, kes soovivad töötada võimalikult väheste vahelülide kaudu.

Ajakirja sõnul on voogedastusbuum eelkõige ja peamiselt egokeskne: Netflix, Amazon ja Hulu on ligi meelitanud tuntud loojaid, kellele on antud rohkem loomingulist vabadust kui kaabeltelevisiooni maailm.

Sonyst üleostetud Erlichi ja Van Amburgi ülesandeks saab Apple’i originaaltelevisiooni brändi loomine. Tandemi ametlikus teates lubatakse enneolematut kvaliteeti, mis iseenesest ei tähenda suurt midagi, aga asjatundjate sõnul viitab asjaolule, et Apple üritab funktsioneerida pigem traditsioonilise telestuudiona.

Ajakirja The Atlantic sõnul on liikunud ka kuuludused, et Apple on soovinud osta mõne produktsioonifirma, nagu Ron Howard & Brian Grazer’s Imagine Entertainment, ent nüüd hakatakse midagi algusest üles ehitama.