Eesti tippnelik asub ettevaatlikult Euroopat vallutama

Infoneti kodune hooaeg on seni olnud kõike muud kui roosiline. Liider Florast ollakse maas juba 20 punktiga ja realistlikult vaadates tuleb ennekõike tegeleda pronksikoha püüdmisega. Sellestki lahutab lasnamäelasi praegu üheksa punkti, ühesõnaga – ees ootab raske töö.

Suurtest mängudest lähirivaalidega pole Infonetil tänavu peaaegu midagi ette näidata, kuuest kohtumisest kolmikuga Kalju-Levadia-Flora on saadud täpselt üks punkt. Mullu esimest korda eurosarjas osaledes läbiti tuleproov šotlaste Heart of Midlothiani vastu hindele kolm pluss: kahe mängu kokkuvõttes kaotati küll üsna kindlalt, ent mõlemas mängus suudeti skoori teha ja häbisse ei jäädud.

Hibernians on Malta valitsev meister, kes suutis tunamullu Meistrite liiga eelringis kodus alistada 2:1 Tel Avivi Maccabi, ent kaotas teise mängu võõrsil 1:5. Viimased 11 korda, kui eurosarjas on osaletud, pole avaringist edasi pääsetud, seega peaks ta olema Infonetile igati jõukohane vastane.

Kuigi mullu Infoneti Eesti meistriks vedanud heast kaitsest pole palju järel – sel aastal on 17 liigamängus suudetud oma värav puhtana hoida vaid neljal korral –, räägivad nende kasuks kaks asjaolu. Esiteks kogemused: Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Andrei Kalimullin ja Vladimir Voskoboinikov on palju näinud-teinud, raskesse olukorda sattudes võib sellest tulu tõusta. Teiseks lõppes Malta liigahooaeg juba 6. mail ehk Infonetil on märksa enam mängupraktikat.

Euroopa liigas osalevatest meeskondadest pidi loosi enim kartma Flora, kes polnud erinevalt Kaljust ja Levadiast asetatud. Asjaolusid arvestades läks pigem hästi: Domžale on Sloveenia liiga mullune neljas meeskond, riigi meistriks on tuldud kaks ja karikavõitjaks samuti kaks korda. Euroopa liigas jõuti aga eelmisel hooajal kolmandasse eelringi, kus kaotati inglaste West Ham Unitedile, ehkki avamäng võideti kodus 2:1.

Kuigi Floral on koduliigas käimas 15-mänguline võiduseeria ja viimati tõsteti tuju 2:0 võiduga Kalju üle, on nende saamatus eurosarjades võtnud juba ammu legendaarsed mõõtmed. Kuidas saakski teisiti nimetada seda, et Euroopas on mängitud 22 hooajal ja edasi pääsetud vaid korra... Loodetavasti saabus madalpunkt mullu, kui avaringis jäädi alla Gibraltari meeskonnale Lincoln Red Imps ning minetati suurepärane šanss mängida teises ringis Šotimaa hiiu Glasgow Celticuga, kes toonuks Tallinnasse fänne, raha ja tähelepanu.

Peatreeneriks naasnud Arno Pijpersi käe all on Flora hakanud tänavu mängima varasemast vähem pallivaldamisele rõhuvat ja rohkem vasturünnakutele keskendunud vutti. Selle stiili lahtimuukimise võtit pole ükski Eesti meeskond seni veel leidnud, lisaks on söödumeistri Zakaria Beglarišvili kõrval viimastes mängudes hoogu läinud ka esiväravakütt Rauno Sappinen.

Kohtumiseks Domžalega valmistus Flora teist aastat järjest välismaal, sedapuhku Austrias lühikeses treeningulaagris. Huvitava nüansina ei saa Domžale eestlasi võõrustada oma koduplatsil, sest see ei vasta euronõuetele, vaid peab mängima mõnikümmend kilomeetrit eemal Celje staadionil.

Samas seisus on neljapäeval Levadia: kuna Kadrioru staadioni on vallutanud kergejõustiklased ja pealinnast teist sobilikku mängupaika ei leitudki, sõidetakse «kodumängu» pidama sootuks suvepealinna Pärnusse. Külaliseks on Iirimaa kõrgliiga mullune hõbe ja tänavune ülikindel liider Cork City.