Eestile terendab kolmas vähemusvalitsus

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eelmise esimehe Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni eilne lahkumisteade tuli ikkagi – kellele veidi peljatud, kellele pigem loodetud – üllatusena. «Kordus Yoko Alenderi ja Eerik-Niiles Krossi lahkumisdraama,» tõdes üks IRLi riigikogu saadik, meenutades kahe särava liikme ülehüppamist Reformierakonda 2014. aasta oktoobris.

Erakonnasisese juhtneliku SSSR (peale esimehe Helir-Valdor Seedri kuuluvad sinna ka Sven Sester, Priit Sibul ja Urmas Reinsalu) liider Seeder leidis, et erakond muutub nüüd tugevamaks, nentides samas, et seni 56-liikmeline Toompea võimuliit ei saa edaspidi enam Tsahkna ja Mihkelsoni häältega arvestada. «Kui inimesed on teatanud ikkagi erakonnast lahkumisest, siis saab arvestada, et koalitsioon on kahe liikme võrra väiksem,» ütles ta.

Kui võtta arvesse, et Keskerakonnalt on nädala lõpus oodata erakonna praeguste juhtide põhimõtete ja põhikirja punktiga – need, kes teises nimekirjas kandideerivad, visatakse erakonnast välja – uudiseid, siis võib paari-kolme Keskerakonna isesuunas liikuja koalitsiooniridadest kadumine peaminister Jüri Ratase elu üsna raskeks muuta.

Vähemusvalitsusi on olnud varemgi, näiteks Mart Siimanni ja Andrus Ansipi peaministriks oleku ajal. Praegu saaks võimuliit vähemusse jäädes abi ehk toetushääli ning mõningaile nende soovidele vastu tulles tuge leida Vabaerakonnast.

Justiitsminister Urmas Reinsalu, kes juhtis IRLi vahetult enne Tsahknat, tunnistas, et kuulis kahe kauaaegse võitluskaaslase lahkumisest alles meedia vahendusel.

«Poliitiline turundustegu pärast jaanipäeva. Selge on, mis kaupa müüakse, selgusetu, kellele. Oleks aus avalikkusele öelda, mis on tegelik agenda,» arvas poliitik, kes on ise mitmel korral enne valimisi kirikus kaamerate-mikrofonide juuresolekul palvetamas käinud. «Küll aeg siin varem-hiljem arutust toob ja annab hinnangu ka tänasele (eilsele – toim) aktsioonile.»

Tsahkna jaoks oli tegelikult juba läinud aasta novembris selge, et selles erakonnas ta kaua olla ei saa. «Minul oli lahkumisotsus tehtud juba kevadel, aga tegelikult käis nõks hinges läbi juba novembris, kui nägin, et sein on ees ja erakonna esimehena ei suuda ma seda murda. Nägin, kuidas hakati looma erakondlikku toiduahelat,» rääkis ta eile õhtupoolikul pärast pingelist päeva Postimehele. Seedriga olid juba siis suhted väga keeruliseks muutunud.

«Olen ise selle valitsuse arhitekt olnud ja nüüd, mil pingelisem aeg sai mööda, ja otsused, mis puudutavad järgmise aasta riigieelarvet, said tehtud, oli just õige aeg kõrvale astuda. Markoga läksid meil tunded ja arusaamised lihtsalt kokku,» märkis Tsahkna. «Erakonnas meie lahkumine väga suur üllatus ei olnud, sest tõesti, juba novembrist olid meie suhted Seedriga väga keerulised. Seepärast ei läinud me ka nüüd Markoga enam midagi arutama, nõudmisi esitama või kauplema. IRL liigub teises suunas, kui mina olen lootnud ja mõelnud.»

IRLi eelmise esimehe sõnul seisab poliitikas ees väga põnev aeg. «Meie soov ei ole valitsust kukutada, see ei ole kindlasti meie eesmärk. Aga kui vaadata, mis Keskerakonnas toimub, siis ei oska midagi ennustada,» ütles ta.