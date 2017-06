Eksperdid näevad Kanepit põhiturniiril

Kanepi pääses Wimbledonile tänu kaitstud rankingule, mis lubab tal osaleda ka aasta viimasel suurel slämmil US Openil. Viimase võistlusmängu pidas ta 10. juunil, kui võitis 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga Esseni turniiri finaali. Tegelikult soovis eestlanna enne Wimbledoni osaleda ka pühapäeval lõppenud Mallorca turniiril, kuid jäi esimesena turniiri ukse taha. Just mängupraktika puudus on Kanepi suurim nõrkus.

«Ma arvan, et Kaial saab päris keeruline olema, just pika pausi tõttu. See ei väljendu füüsises, vaid mängukogemus kaob ära. Kui ta kvalifikatsioonist läbi tuleb, on juba hästi,» ütles Kanepi kunagine treener Märten Tamla.

Samas tunnistab Tamla, et emotsionaalselt on Kanepil kindlasti hea Esseni turniirivõidu pealt Wimbledoni tulla. Teisalt tõdeb ta, et tegu oli väikese turniiriga ning Wimbledonis ootavad ees hoopis teisest puust vastased. «Üks asi on kvalifikatsioon ja teine põhitabel. Just põhitabelis hakkab rolli mängima loos, sest seal võib ta ükskõik kellega vastamisi minna. Saksamaal 25 000 dollari turniiri mängida on hoopis teine asi kui kohtuda esisaja mängijatega,» tõdes Tamla.

11 korral Wimbledoni tenniseturniiril võistelnud 75-aastase tenniselegendi Toomas Leiuse sõnul võib Kanepilt põhitabelisse pääsu oodata küll. Selleks tuleb tal kvalifikatsioonis alistada kolm vastast. «Ta on hästi ette valmistunud. Nägin teda mõned nädalad tagasi ning ta oli füüsiliselt väga heas konditsioonis, servis tugevalt,» lausus Leius.

Just tugev serv on kiiretel muruväljakutel vajalik, seda eelkõige turniiri algfaasis. «Usun, et tal on võimalik kvalifikatsioonist läbi tulla, sest tal on tõesti tugev serv. Kui ta Wimbledonis kahel korral veerandfinaali jõudis, siis töötas tal samuti serv hästi. Muruväljakul lendab pall pärast põrget lihtsalt nii palju kiiremini, talle sobib see. Samuti suudab ta teravalt mõlemalt poolt tõrjuda,» jätkas Leius.

1959. aastal Wimbledoni noorteturniiri võitnud Leiuse sõnul sobib Kanepi mängustiil Wimbledoni väljakutele. «Tänapäeval mängivad Wimbledonis kõik tagajoonel. On vaid üksikud mängijad, kes oskavad ka võrgus mängida. Esimestes ringides on eelis neil, kellel on tugev serv ning kes tulevad võrku. Teisel nädalal muru kulub ja see eelis muutub väiksemaks,» selgitas ta.

Wimbledonis mängis Kanepi viimati 2015. aastal, kui tema teekond lõppes avaringis 1:6, 4:6 kaotusega Taivani tennisistile Hsieh Su-weile. Aastate jooksul on Kanepi seni Wimbledoni turniiril mänginud kokku üheksal korral ning alati on eestlanna mänginud seejuures põhiturniiril.

Parimad tulemused pärinevad 2010. ja 2013. aasta turniiridelt, kui Kanepi jõudis Wimbledonis veerandfinaali. Leius mäletab, et just nendel turniiridel töötas serv eriti hästi. «Kui tema serv on korras, võib ta Wimbledonil väga edukalt mängida. Ta on ju muruväljakutel hea olnud. Peaasi, et tema tervis korras on. Palju oleneb küll tabelist, aga usun, et see tagasitulek võib väga hästi lõppeda,» jätkas Leius.

Eesti tenniseekspert Margus Uba usub, et Kanepi on endale miinimumeesmärgiks seadnud vähemalt põhiturniirile jõudmise. Ta hindab seda realistlikuks, kuna eestlannale on Wimbledon ennegi sobinud. «Ta võitis hiljuti turniiri, seega olen veendunud, et ta mütsiga lööma ei lähe. Tema kogemusi arvestades võib temalt põhitabelisse pääsu oodata küll,» ütles Uba.

Wimbledoni kvalifikatsioonis mängivad naised, kelle maailma edetabelikoht algab 110. positsioonist. Nagu Uba ütles, on Kanepi võimeline kvalifikatsioonis kolm vastast alistama. Kas tal on aga praegust mängupraktikat ja vormi arvestades lootust ka esisaja mängijate vastu?

«Sellele küsimusele ma ei oska praegu vastata. Tal on ainult üks võistlus all ja seda suhteliselt pisikesel turniiril. Kuid on kindel, et iga treeningu ja mänguga muutub ta paremaks,» lausus Uba.

Naiste kvalifikatsiooni esimese ringiga tehakse Wimbledonis algust täna. Avaringis läheb eestlanna vastamisi maailma edetabeli 199. real paikneva 25-aastase hollandlanna Lesley Kerkhovega. Varem on nad kohtunud korra, kui Kanepi alistas kaks aastat tagasi liivaväljakul peetud turniiril vastase 6:2, 6:2.

Naiste kvalifikatsiooni teine ring mängitakse kolmapäeval ja otsustav ring neljapäeval. Reedel loositakse Wimbledonis juba põhitabel. Eestlastest on koha põhitabelis kindlustanud Anett Kontaveit.

KAST

Kaia Kanepi tulemused Wimbledonil

2006 – kaotas avaringis Martina Müllerile

2007 – kaotas teises ringis Shahar Pe’erile

2008 – kaotas avaringis Serena Williamsile

2009 – kaotas avaringis Carla Suárez Navarrole

2010 – kaotas veerandfinaalis Petra Kvitovále

2011 – kaotas avaringis Sara Erranile

2013 – kaotas veerandfinaalis Sabine Lisickile

2014 – kaotas teises ringis Jaroslava Švedovale

2015 – kaotas avaringis Hsieh Su-Weile