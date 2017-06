Jupiterist, virisemisest ja võiduihast

Sellised küsimused kerkisid õhku vormel 1 sarja Bakuu etapi järel, kus tiitlipretendendid Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel turvaauto järel sõites küljed kokku panid. Hamiltonile tagant otsa sõitnud, vihastanud ja britti uuesti küljelt müksanud sakslasele määrati kümnesekundiline boksist läbisõidu karistus, mis lubas tal ikkagi lõpetada neljandal kohal.

Meenutagem: kaks nädalat varem oli Carlos Sainz Kanada etapi avaringil teinud avarii Romain Grosjeaniga. Kohtunikud leidsid, et ulja manöövri järel ise seinas lõpetanud hispaanlane tegutses ohtlikult, ja määrasid talle karistuseks Bakuu etapi stardirivis kolm kohta tahapoole tõstmise. Kas Vetteli karistus oli sellega võrreldes proportsionaalne?

Lühidalt: jah, oli küll. Enne Bakuud olid kohtunikud tänavusel hooajal avarii põhjustamise eest sõitjatele trahve määranud viis korda. Neljal juhul pidi süüdlane loovutama stardirivis kolm kohta, korra aga kandma täpselt samasuguse kümnesekundilise seisa-sõida-karistuse nagu see, mille teenis Vettel. Samas oli sakslane karistatutest ainus, kellele määrati rikkumise eest lisaks kolm, mitte kaks trahvipunkti.

Iseküsimus on see, kas Vetteli liigutust võib lugeda sihilikuks rammimiseks. Ootuspäraselt pidasid mõlemad patuoinaks rivaali. Vettel väitis, et Hamilton oli 15. kurvis tema ees meelega ootamatult hoo maha võtnud. Päev pärast sõitu avalikuks tehtud telemeetria lükkas selle ümber: esiteks Hamilton ei pidurdanud, teiseks liikus sama kiiresti kui eelmisel ringil.

Kas võib Hamiltoni süüdistada selles, et ta jättis kordusstardi eel turvaautoga sisse liiga pika vahe? Samuti mitte. Siinkohal on tegu Bakuu raja eripäraga: 16. kurv ja peasirge on seal nii pikad ning maa möödasõitu lubava jooneni sedavõrd pikk, et Hamilton ei tahtnud riskida turvaautost möödumise ja reeglite rikkumisega. Ning reegel ütleb, et turvaauto taga sõites valib tempo liider.

Sakslase kontosse on viimase aasta jooksul kogunenud tervelt üheksa karistuspunkti. Mullu surus ta Silverstone’is rajalt välja Felipe Massa, põhjustas Malaisias avarii Nico Rosbergiga ja sai Mehhikos karistada vingerdava sõidustiili eest. Jooksva aasta jooksul võib sõitja koguda 12 punkti, selle piiri ületamisel järgneb võistluskeeld üheks etapiks. Kuid kaks punkti Vetteli üheksast aeguvad pärast järgmist etappi, seega peab ta Austrias lihtsalt pea külmana hoidma ja rumalusi vältima.

Ilmselt tabas naelapead Bakuus võidutsenud Daniel Ricciardo, kellel oli Vetteli kohta öelda järgmist: «Seb vahel teeb ja alles siis mõtleb. Ilmselt on selliste sammude ajendiks kirg ja võidunälg. Vahel peab ta lihtsalt suutma ennast talitseda.»

Tuletagem meelde Vetteli kaasmaalase Michael Schumacheri särava karjääri kolme kõige vastuolulisemat hetke. 1994. aastal keeras ta hooaja viimasel etapil pärast seina rammimist ette Damon Hillile ja 1997. aastal sõitis samasuguses olukorras otsa Jacques Villeneuve’ile. 2006. aasta Monaco etapi kvalifikatsioonis rikkus Schumacher aga tiitlikonkurendi Fernando Alonso kiire kvalifikatsiooniringi.

Kas Schumacherit ajendas neil hetkedel õelus, pahatahtlik soov konkurendi tulemus rikkuda? Ei, sakslane oli läbi ja lõhki võitleja ja võitja. Ning vahel pimestab võidutahe ka kõige teravama meele. Meistrid ei ole enamasti pehmest puust tehtud, kinnitust selle kohta leiab vormel 1 ajaloost kuhjaga.

Küll aga jättis Bakuus nadi mulje see, millisel toonil Hamilton ja Vettel konkurendile finišijärgsetes intervjuudes karistust nuiasid. Britt pidas vajalikuks hardal pilgul rääkida, kuidas Vettel on neljakordse maailmameistrina eeskujuks lastele üle kogu maailma, sakslane hakkas aga meelde tuletama Hamiltoni aastatetaguseid eksimusi. Siinkohal oleks ehk paslik tsiteerida klassikuid: mehed, sõitke, aga ärge...