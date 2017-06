Meie oma Bullerbys müttavad lapsed ja lambad

Kõigepealt tervitavad meid talus kolm koera, kes tahaksid suurest rõõmust lausa autosse hüpata. Eemalt kostab lambatallede rõõmus määgimine. Toas askeldavad maamõõtjast pereisa Kaido ja raamatupidajast ema Marili. Noorim poeg, aastane Karl hüüab oma keeles midagi tervituseks, ja võõraid tulevad piiluma saate peategelased, üheksane Mihkel ja aasta noorem Kadri. Äsja koorunud tibud siutsuvad kööginurgas, kui seame end istuma ja juttu rääkima.

Elate siin metsa vahel vaikselt ja omaette – kuidas «Meie Bullerby» tegijad teid üles leidsid?

Marili: Meid korjati siit Tartu maantee äärest üles. (Naerab.) Tegelikult jõuti meieni tutvuste kaudu. Samasuguse eluviisiga tuttavad vihjasid saatetegijatele, et siinkandis on selline kogukond. Oli järjekordselt üks 20. kuupäev, kui mul on raamatupidajana kõige kiirem tööpäev. Siis helistaski saate produtsent. Tema puhul on vahva, et ta ei jäta sulle väga palju taganemisvõimalust. Ütles, et tulevad vaatama. Me pole tegelikult üldse edevat tüüpi, elame ja oleme siin vaikselt. Aga käisid siis vaatamas ja Kanal 2 kiitis heaks. Aga kui produtsent uuesti helistas ja küsis, ega me ei hakka ära ütlema, ei olnud me suurt mõelda jõudnud. Me ei osanud üldse arvata, mida siin nii väga näidata on, aga nii ta läks ja nüüd võtted käivad.

Aga kui produtsent uuesti helistas ja küsis, ega me ei hakka ära ütlema, ei olnud me suurt mõelda jõudnud.

Enda elu televisioonis näitamine ei ole just tavaline. Millised olid teie kõhklused ja kahtlused enne jah-sõna ütlemist?

Marili: Üks kõhklus oli kindlasti, kuidas see lastele mõjub ja mismoodi teised lapsed ümberringi asjasse suhtuma hakkavad. Aga kuna saates ei ole ainult meie lapsed, siis kadusid need kõhklused ära. Üks oluline osa oli see, et suvel on elurütm teine kui talvel. Kooliajal me ei luba lapsi välja, kui on vaja õppida. Suvel käib elu teistmoodi. Ja me oleme ka naljatanud, et võiks lastehoiu avada. Sõltuvalt laste iseloomust – elektrikarjusega või tavalise taraga. Meie olime lõpuks nõus sellepärast, et lastel oleks põnev. Nad näevad, kuidas saateid tehakse, ja saavad vahva kogemuse. Eks me oleme ju tüüpilised vanemad, kellel ei ole laste jaoks aega. Ütleme «kohe-kohe» ja siis möödub üks päev, teine päev... Nüüd oleme rohkem sunnitud tegema koos asju, mis ammu plaanitud.

Lapsed ja loomad on pidevalt koos. Kitsede keskel Kadri. / Eero Vabamägi / Postimees

Kaido: Mänguväljak muutus suuremaks ja ammu plaanitud kalalesõit sai teoks. Selle seltskonna lapsed on pidevalt kellegi juures. Suhtlemine käib kogu aeg, kuigi kodud on 3–4 kilomeetri raadiuses.

Marili: Me pidime teised pered ka nõusse saama. Üks pere vastas kohe jaatavalt ja neil hakkas mõte tööle, mida vahvat teha võiks. Teine pere muretses, mida lapsele selga panna. Kolmas pere oli ettevaatlikum – äkki hakatakse laste kallal norima. Neljas pere rõõmustas, et võtete ajaks on neil siis lapsehoidja olemas. Kui ma helistasin, et oleks vaja rääkida, siis esimene küsimus oli ikka «Mis nad nüüd tegid?». Ma siiani naeran.