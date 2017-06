Kultuuri lühiuudised

192 161 teatrisõpra külastas äsja lõppenud 111. hooajal rahvusooperit Estonia, etendusi ja kontserte anti aga kokku 408.

Kuressaares avatakse esimene Olev Subbi aktimaalide näitus

Laupäevast, 1. juulist on Kuressaare linnuses avatud näitus «Põhjamaa suvi. Olev Subbi aktimaalid», mis koondab maale Enn Kunila ja Eesti Kunstimuuseumi kunstikogudest.

Olev Subbi (1930–2013) on Eesti silmapaistvaim aktimaalija − ja ometi on see alles esimene Subbi aktimaalide näitus. Varasematel väljapanekutel on tema aktid olnud alati «olemas», eksponeeritud tööde vahel, kus annavad tooni idüllilised lapsepõlvemälestused või abstraktsed värviuuringud, ent vaid aktidele pühendatud näitust ei ole varem toimunud.

Kuraator Eero Epner ütleb, et Olev Subbi jaoks olid aktid võimalus kõneleda harmoonilisest maailmast, rääkida ilust ja kaunidusest, mis olid tema jaoks ülimad väärtused ning mille illustreerimiseks pidas ta alasti naisekeha kõige sobivamaks. «Kõiki tema maale ühendab värvi maksimaalsus. Nii ei tasu ka Subbi aktide puhul jälgida ainult kehalisust, vaid ka seda, mil viisil on kunstnik kasutanud värve.»

Näitus, mille on kujundanud Tiit Jürna, on osa Saaremaa ooperipäevade kultuuriprogrammist ja jääb avatuks 1. augustini. Näitust saadab kataloog, milles on peale maalide reproduktsioonide ka Olev Subbi mõtteid kunstist ja elust.

Selgusid kunstiauhinna Köler Prize nominendid

Näituse «Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum» avamisel selgusid järgmise aasta kevadel EKKMis toimuva Köler Prize 2018 nominendid, kelleks on Anna Škodenko, Holger Loodus, Taavi Talve, Tanja Muravskaja ja Tarvo Hanno Varres.

Köler Prize on 2011. aastal EKKMi asutatud nüüdisaegse kunsti auhind, mis alates 2016. aastast muutus üleaastaseks. Nomineeritud kunstnikud esitavad omal valikul näitusele kaks teost – ühe juba varem eksponeeritud, soovitatavalt viimase kolme aasta loomingust, ja teise, spetsiaalselt Köler Prize’ile valminud uue teose. Näitusega koos ilmub nii nominente tutvustav film kui ka kataloog.

Tulekul võimsaim graafilise disaini näitus

1. juulist on Tallinna Kunstihoones avatud Elisabeth Klementi ja Laura Pappa kureeritud rahvusvaheline graafilise disaini näitus «Signaalid perifeeriast», mis toob kokku ligi 100 disainerit ja rühmitust 25 riigist.

Graafiline disain ümbritseb meid kõikjal alates liiklusmärkidest ja reklaamtahvlitest, lõpetades raamatute ja veebilehtedega. Paiknedes nõnda kuskil kunsti ja reklaamimaailma vahepeal, on graafilisel disaineril sageli täita oluline roll info edastamise lõpliku viisi määramisel. Kui tihti küsitleme mõne rakenduse kasutusmugavuse kohta või otsime reklaamikampaaniast kunstniku puudutust? Näitus jääb avatuks 13. augustini.

Vaba Lava edukaim lavastus oli «Ürgmees»

Lõppenud hooajal oli Vaba Lava kogukülastuste arv 58 606, publiku ette jõudis 41 lavastust, anti 148 etendust, mille korraldamise taga oli 29 nii kodu- kui ka välismaist teatritruppi. Eri kultuurisündmusi oli kokku 370.

Populaarsemateks lavastusteks osutusid möödunud aastal Prem Productionsi «Ürgmees» (4746 külastajat), kuraatoriprogrammi kuuluvad Jürgen Rooste lavastus «sugu: M» (2093 külastajat), Oleg Soulimenko lavastus «Ma pigem tantsiksin sinuga» (1433) ja Theatrumi «Isa» (1006 külastajat).

Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatoriprogramm kandis nime IN | OUT ja selle panid kokku kuraatorid Madli Pesti (Eesti) ja Thomas Frank (Austria). Kuraatoriprogrammis olid populaarsed lavastused peale «sugu: M» ja «Ma pigem tantsiksin sinuga» lavastuste Urmas Vadi «Furby tagasitulek» (926) ja Helen Rekkori «Süüria rahvalood» (921).