Kultuuri veerg

Draama 2017 programm on avalik

Ivar Põllu kunstilise juhtimise all etendub festivalil Draama 2017 20 lavastust, näiteks «Kummi T» (Von Krahli teater), «Ma pigem tantsiksin sinuga» (Vaba Lava/ R.A.A.A.M), «Köster» (Tallinna Linnateater), «Somnambuul» (Rakvere Teater), «Isa» (Theatrum), «Eine murul» (VAT Teater), «Vaimude tund Koidula tänavas» (Eesti Draamateater), «Hamlet» (Piip ja Tuut) jpt.

Peale põhiprogrammi on Kaija M Kalvet Teatrist Must Kast koostanud off-programmi. Kokku etendub 5.–9. septembrini Tartus toimuval festivalil 25 lavastust 21 teatrilt.

Lisaks rikkalikule teatriprogrammile on kavas Eesti Lavakunstnike Liidu näitus «1:10» Eesti Rahva Muuseumis, visuaaltehnoloogia tudengite näitus Vanemuise väikeses majas, teatriteaduse eriala juubelile pühendatud konverents ning ERRi kultuurisaate «Koolon Live» salvestused.

Draama festivalil annavad sel sügisel etendusi Von Krahli teater, Vaba Lava/R.A.A.A.M., Tallinna Linnateater, Vanemuine, Rakvere Teater, Raadioteater, Theatrum, VAT Teater, Kinoteater, lavakunstikooli XXVII lend, Eesti Draamateater, Cabaret Rhizome, Ugala Teater, Kuressaare Linnateater/Teater KELM, Teater NO99, Piip ja Tuut, Must Kast, Moon Productions ja Tartu Waldorf Teater.

Eurimages toetas Eesti filme 400 000 euroga

Euroopa Komisjoni filmifond Eurimages andis Bratislavas peetud kogunemisel toetuse kahele Eesti filmile. Režissöör Veiko Õunpuu «Viimased» sai 240 000 eurot ja Vene-Eesti-Prantsuse koostööfilm «Mees, kes üllatas kõiki» 160 000 eurot. Mõlema filmi produtsent on Katrin Kissa.

«Viimaste» stsenaariumi autorid on Veiko Õunpuu, Eero Tammi ja Heikki Huttu Hiltunen. 1,5 miljoni euro suuruse eelarvega film valmib Eesti ja Soome koostöös, kus lisaks peaosatäitja Pääru Ojale täidavad kandvaid rolle tuntud soome näitlejad Tommi Korpela, Laura Birn, Elmer Bäck ja Sulevi Peltola. Filmi operaator on Sten-Johan Lill, kunstnik Otso Linnalaakso ja kostüümikunstnik Jaanus Vahtra. Filmi toodavad Homeless Bob Production Eestist ja stuudio Bufo Soomest. EFI on filmi tegemist toetanud 500 000 euroga.

Northern westernʼi laadse soomekeelse filmi tegevus toimub tundras, kaevurite ja põdrakasvatajate maailmas. «Eesti autorikino mõistes on Õunpuu «Viimased» kallis film, ennekõike seetõttu, et see võetakse üles mitme tuhande kilomeetri kaugusel Lapimaal, kus filmivõteteks vajalik infrastruktuur praktiliselt puudub,» ütles Kissa. «Kõik tuleb endal luua ja kui kohtume ootamatustega, siis nende lahendamine on aeganõudev ja kulukas.»

Režissööride Natalja Merkulova ja Aleksei Tšupovi teine mängufilm «Mees, kes üllatas kõiki» sünnib Venemaa, Eesti ja Prantsusmaa koostöös ning selle operaator on nagu nende esimesegi filmi puhul Mart Taniel. Siberi külas ja taigas aset leidva maagilise ja omanäolise filmiprojekti eelarve on miljon eurot. EFI eraldas filmile selle aasta jaanuaris vähemuskaastootmise toetuse 40 000 eurot.

«See lugu pakub huvitavaid visuaalseid võimalusi ja operaator Mart Tanieli diskreetsus ning ilumeel võivad anda sellele loole täiesti oma hingamise. Maastikud on maalilised, inimesed komplitseeritud ja teema intrigeeriv,» selgitas Kissa. Filmivõtteid alustatakse septembris ja linateos valmib 2018. aasta teises pooles.