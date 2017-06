Piiripealsed lähevad tantsupeole suurte ootustega

Valga gümnaasiumi lõpetanud 19-aastane Mareli Nielson tegeles rahvatantsuga algklassides. Vahepeal, kui esikohal olid laulmine ja näitlemine, jäi tants unarusse. 10. klassis aga huvi taastus. «Kui märkasin kuulutust, tulin kohale, panin ennast esimesena kirja ja hakkasin teisigi noori sinna agiteerima.»

Trenn ja esinemised, kus koos sõbrad, annavad tema sõnul mõnusa tunde. «Mulle meeldivad ilusad tantsud ja muusika, meeldib, kui inimesed mind tantsimas näevad ja plaksutavad. Lisaks on see tõhus trenn, olen isegi kilosid kaotanud.»

Tantsupeol osaleb ta esimest korda ning on sellest juba aastaid unistanud. «Laulupeol olen laste- ja noortekooriga käinud, ka sellel aastal laulan noortekoori ridades. Kuigi proovid tõotavad tulla pingelised, see mind ei heiduta. Oluline on lõpptulemus ja usun, et see tuleb äge. Rongkäik on samuti tore elamus,» ütles Nielson, kel plaanis jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis ajakirjanduse erialal.

Rahvatants kui elustiil

Valga gümnaasiumi lõpetanud 19-aastane Ly Joakit on samuti olnud tantsuga seotud lapsest saadik, harrastanud ka peotantsu ja osalenud liikumisrühmas. Kui nägi kuulutust, mis tüdrukuid rahvatantsurühma kutsus, sai otsus pikemalt mõtlemata tehtud.

«Rahvatantsust on saanud elustiil. Saab kõvasti trenni teha, koos käib tore seltskond ja juhendajagi on meil naerusuine ja lõbus. Omaette elamus on esinemised, mis on väga toredasti vastu võetud,» luges Joakit üles tantsimise plusse.

Nüüd seisab ees esimene suur tantsupidu. «Olen korra lastekooriga käinud laulupeol. Tahan väga näha, kuidas liigijuhid ja juhendajad suure tantsijate massiga toime tulevad. Suurpeol osalemine on mulle eriline sündmus ja arvan, et see jääb kogu eluks meelde. Minule on see pidupäev. Plaanin ka laulupeo kontserti vaatama minna,» sõnas Joakit, kes soovib minna Tallinna Ülikooli psühholoogiat õppima.

15-aastane Valga põhikooli õpilane Angela Kits on samuti lapsest peale tantsinud, lisaks rahvatantsule harrastanud peo- ja show-tantsu. «Tants on elustiil – saad teiste loomingut edasi anda ja sellesse kogu hinge sisse panna. Meie toreda seltskonnaga koos trenni teha ja esineda on minule parim tegevus.»

Tallinnas laulupeol on ta lastekooriga osalenud, tantsijana läheb peole esimest korda. «Ootused on üleval, juba jõuludest saadik põdesin ja muretsesin, kas ikka saame tantsupeole. See on pidu mu hingele. Tulemus on kindlasti võimas ja toob kananaha ihule.»

Suured ootused

Rühma noorim on 13-aastane Valga põhikooli tüdruk Kirke Kivisoo. Tema ei ole tantsimisega varem eriti kokku puutunud, kuid tänu Angela kutsele liitus ta Piiripealsetega aasta tagasi.

«Rahvatants on hakanud väga meeldima, see toob mulle naeratuse näole. Kogu see ilu, mis tantsus peitub, pakub hingele kosutust. Koos käib väga kokkuhoidev ja vahva seltskond, oleme vanusevahest hoolimata üks pere. Väga emotsioonirikkad on ka esinemised,» sõnas Kirke Kivisoo. «Ootused on suured. Usun, et tuleb võimas ja ülev sündmus, mis kaalub üles nähtud vaeva.»