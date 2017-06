Kangur: ma pole enam raudmees

Kui Kangur on koondises, oodatakse temalt paratamatult ka liidrirolli täitmist. Mängumees ise on mõistagi valmis täitma neid kohustusi, mis peatreener Tiit Sokk talle määrab. Samas tunneb ta vastutust aidata noorematel mängijatel koondisesse sulanduda. Kuidas ta seda aga teha kavatseb? «Lühidalt, piitsa ja präänikuga,» ütles Kangur pärast mõnesekundilist mõttepausi.

Koondisega liitumisest hakkas ta mõtlema juba hooaja keskel. Ta vaagis plusse ja miinuseid ning langetas lõpuks korvpallisõpru rõõmustava otsuse. «Eelistan treenida koos võistkonnaga, kus on kindel treeningukava ja -protsess. Mulle meeldib, kui noored utsitavad mind veel rohkem pingutama,» tõi Kangur esile koondisega liitumise plussid.

Miinusena mainis ta sellega paratamatult kaasas käiva riski saada vigastada. «Ma ei ole enam raudmees ning arvestades minu ajalugu, pean selle koha pealt ettevaatlikum olema,» tõdes ta.

Vigastusi peab Kangur vältima ka klubihooaega silmas pidades. Kuigi ta on siiani Varese nimekirjas, on Itaalia meedia mitu korda kirjutanud, et Kanguriga koostööd ei jätkata. Kust selline info pärit on, Kangur öelda ei oska, sest tema pole klubi mänedžeriga sellel teemal rääkinud.

«Mul ei ole praegu midagi rääkida. Olen hetkel Varese nimekirjas, see võib muutuda paari päeva, nädala või mis iganes aja jooksul,» ütles Kangur koondise kogunemisel. Ta ei oska Itaalia meediast läbi käinud infot kinnitada ega ümber lükata.

Kangur ise sooviks Vareses jätkata. See on tema teine kodu ning ka tema perekond tunneb end seal koduselt. Kui aga Varese ütlebki 34-aastasest eestlasest lahti, ei välista Kangur pilgu pööramist Eesti poole. «Kõik on võimalik. Mul on veel veidikene aega. Paanikat mul pole ja küüsi närima ei hakka,» sõnas ta.

Mis aga puudutab koondisesse, siis seisab peatreener Sokk silmitsi paraja katsumusega. Nimelt on vigastustest taastuvate mängijate nimekiri pikk: sinna kuuluvad Siim-Sander Vene, Rain Veideman, Janar Talts, Tanel Kurbas, Toomas Raadik. «Lisan veel Gregor Arbeti, kes pole küll vigastatud, aga kelle eelmine hooaeg jäi lühikeseks,» ütles koondise peatreener Sokk.

«Lootsime küll, et tänaseks on kõik rivis, aga kahjuks on olukord nii ja naa. Loodetavasti on esimese nädala lõpuks pilt juba selgem,» jätkas Sokk. Näiteks Itaalias klubikorvpalli mängiv Veideman pidanuks prognoosi järgi mai lõpus toimunud randmelõikusest taastuma juba mõni nädal tagasi. Paraku tema ranne ikka veel ei liigu ning on valulik, samuti tuleb tal kanda randmetuge.

Siiski jääb vähemalt Veideman vigastatud mängijatest rääkides positiivseks, sõnades, et potentsiaali koondises on. Vaja on vaid uute ja vanade vahel vajalik kokkumäng saavutada. «Kui me seda ei saavuta, siis ega me korvpalli mängida ei saagi. Füüsiliselt võid tugev olla, aga kui sa kaaslast ei mõista, siis ei tule platsil midagi välja,» lausus Veideman.

Kui eelmisel aastal paistis korvpallikoondis silma agressiivse mängustiili poolest, siis tänavu tuleb arvestada, et koondises on olemas ka vanemad mängumehed, kes sellise tambiga võib-olla mängida ei jaksa. Teisalt puuduvad koondisest Martin Dorbek ja Indrek Kajupank, kes omakorda olid võimelised väga agressiivselt mängima. Mingit kannapööret aga Sokk mänguplaanis teha ei kavatse. «Kui mängijad on erinevad, ei tähenda, et plaan muutuks. Põhiseltskond on aastaid koos mänginud ning nad on kogemustega mehed,» ütles Sokk.

Kui MMi eelkvalifikatsiooni mängud peetakse 5.–19. augustini, siis esimesed kontrollmängud toimuvad 14.–16. juulini Portugalis. Just Portugali kontrollmängudeks võiks koondise peatreeneril kogu kaadervärgist selgem pilt ees olla.

«Tähtis on kuu ajaga heasse mänguvormi saada. Paraku ei näinud me ette, et nii palju mängijaid rivist väljas on. Praegu pole mõtet plaane paika panna, see jääb Portugali kanti. Siis peaks selge olema, kes meil on olemas ja keda pole,» ütles Sokk. Seda, et vigastuste tõttu oleks vaja koondisekandidaatide nimekirja uusi nägusid tuua, ta tõenäoliseks ei pea. «Nii hullusti vast ei lähe.»

KAST

Korvpallikoondisemängude kava

14.–16. juuli – turniir Portugalis (Rumeenia, Portugal)

19.–26. juuli – kaks kontrollmängu Rootsiga

31. juuli – kontrollmäng Šveitsiga (Itaalias)

5. august – eelkvalifikatsioonimäng võõrsil Makedooniaga

9. august – eelkvalifikatsioonimäng kodus Kosovoga

16. august – eelkvalifikatsioonimäng kodus Makedooniaga

19. august – eelkvalifikatsioonimäng võõrsil Kosovoga