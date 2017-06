Jaaniõhtu Lätis meenutas multifilmi

Et olla lõplikult kindel, kas legendaarne, tänu rahvusvahelistele infoagentuuridele kuulsaks saanud alastijooks tõepoolest ka tänavu aset leiab, võtame mõned päevad enne sündmuse algust ühendust Kuldīga turismiinfokeskusega. 11 000 elanikuga linnakest tutvustavad netiportaalid kirjeldavad seda ju kui turismimagnetit, mida ei peaks kohalikud vaid omakeskis harrastama, vaid on väärt, et seda mujaltki vaatama tuldaks.

Ent kinnitust saada polegi nii lihtne. Turismiinfokeskuses telefonile vastanud neiu ei kinnita jooksu toimumist ega lükka seda ümber, kuid annab lahkesti millegipärast hoopis kohaliku raamatukogu numbri. Seal peetakse mõni minut ülemusega nõu ja palutakse helistada linnaduumasse, kust omakorda antakse mingi – millise, see küll meelde ei jää – ühiskondliku organisatsiooni number. Hääle järgi otsustades keskealine naine teatab lõbusalt, et jooks toimub kindlasti, kuid lisab naeru kihistades, et ise ta seda kunagi vaatamas pole käinud, veel vähem sellel osalenud.

Ohjeldamatu pärjaäri

Buss teeb Riiast Kuldīgasse sõites ohtralt peatusi, teekond kestab kõvasti üle kolme tunni (!) ja seetõttu jääb aknast väljavahtimiseks piisavalt aega. Pealinnast väljasõidul on autod üksteise järel pikas-pikas rodus, ja kui ei teaks, et tegemist on kaunistustega, võiks arvata, et sel päeval on lätlased massiliselt võsast läbi sõitnud. Suur osa liikuritest – olgu need siis taksod, erasõidukid või isegi mootorrattad – on tammelehtedest vanikute või muude taimsete kompositsioonidega kaunistatud, lihtsamatel juhtudel on kapoti vahele lihtsalt väikesi tammeoksi torgatud. Teepervedel käib massiline tammelehtedest või põllulilledest pärgade ja lillekimpude müük, aja kokkuhoiu mõttes punutakse neid lausa kohapeal. Ilmselt mõnel juhul ka korjatakse, aasad on ju lilli täis. Leidub neid, kes on käsitöö sõiduauto esiosale laotanud, tee äärtes kohtab isegi poisslapsi, rahvariided seljas ja tammepärg peas, kes vabatahtlikult või isa-ema käsul seal lillede ja pärgadega kauplevad.

Kui buss teeb ühes asulas järjekordse peatuse, saabub ühissõidukiga samal ajal jaama hoburakend, mille tammepunutistega kaunistatud vanker on täis mustlasi, ja kõige sabas jookseb väike koerake. Ilmselgelt on seltskond tulnud vastu võtma Riiast saabuvaid kalleid hõimlasi – bussis reisinud noorukid tervitavad kamraade rõõmsa ja valju hõiskega juba bussiukselt ning pole kahtlustki, et varsti läheb peoks.

Vaatamist väärt linn

Pärastlõunane Kuldīga linn on peaaegu inimtühi – ainult mõned fotoaparaatide ja kaartidega varustatud turistid jalutavad ringi. Ja tegelikult siin on, mida vaadata.

Eeskätt muidugi üht Euroopa pikimat, 164-meetrist Venta jõe kaldaid ühendavat tellissilda, millel öine jooksuvõistlus toimuma hakkab, aga ka selle naabruses asuvat Euroopa kõige laiemat, kevadel kuni 270 meetrit laia juga, kus vesi langeb kõige enam umbes kahe meetri kõrguselt alla. UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud vanalinna teeb aga tõeliselt erakordseks keskaegne ehk suvaline planeering ja majade vahel voolav väike Alekšupīte jõgi, mistõttu mõned Kuldīgat isegi Läti Veneetsiaks kutsuvad. Ja milline eeskujulik heakord, milline suur ja suurepäraselt atraktsioonidega varustatud laste mänguväljak!