Poola – kas eestlaste uus ralli Meka?

Eesti rallifännide ootused on suured, Ott Tänak ja Martin Järveoja said Sardiinias esimese võidu pinge õlgadelt maha ja on ka Poolas kindlasti ühed soosikud. Tänaku enda sõnul on see tema jaoks sarja üks lemmikralli, aga ei saa unustada, et ta pole MM-sarjas ainus, kellele meeldivad kiired, looklevate kurvide ja hüpetega Poola kruusateed. Ja kui korraks maha suruda rahvuslik uhkus, on hea meel, et nii nagu kõigil tänavustel rallidel on võitja ennustamine väga keeruline.

Kuigi on ütlus, et kui millestki rääkida pole, räägitakse ilmast, ei pea see praegu paika. Just ilm võib mõjutada sel korral väga palju ralli tulemusi. Mikolajki piirkonnas on ralli eel olnud küllaltki kuum ja kuiv periood. Kui vaadata eri ilmateateid, siis on oodata korralikku vihma neljapäeval ja pisut vähem reedel. Laupäev on kuiv ja pühapäev taas vihmane. Mida see siis tähendab? Seda, et kui ilmateade paika peab, starditakse reedel tõenäoliselt märgadele katsetele ja sellistes oludes on eespool startijatel väike eelis. Iga autoga muutub vihma tõttu kinni pakitud kruusapinnas aina libedamaks massiks, kus pidamine väheneb.

Mäletatavasti stardivad Tänak ja Järveoja Poolas esimesel päeval kolmandana, kui stardijärjekord on paigas MM-sarja paremusjärjestuse alusel. Poola teed on liivased ja läheksid ka ilma vihmata kohati rööpasse, märgades oludes suudavad võimsad WRC-autod sinna sisse künda korralikud rööpad, kust tuleb välja ka suuremaid ja väiksemaid kive. Ja Poola kivi on Eesti rallifänni jaoks sõimusõna.

Katsete teised läbimised reedel ja pühapäeval tulevad seega selle prognoosi kohaselt küllalt keerulised. Reedel on kavas neli ja pühapäeval kaks korduvkatset. Lisaks on nendes oludes väga oluline ka rehvivalik. Valida on pehme ja tugeva seguga kruusarehvi vahel ning faktoreid, mille alusel tiimid otsused teevad, on palju.

Poola MM-ralli on ajaloo vanuselt teine ralli maailmas. Vanim on 1911. aastal esimest korda sõidetud Monte-Carlo ralli. Poola ralli peeti esimest korda kümme aastat hiljem ja 1973. aastal oli see üks rallidest, mis oli esimese autoralli MM-sarja üks etappidest. Ühtlasi oli see ainus kord, kui idabloki riigis sõideti Nõukogude Liidu ajal MM-ralli.

Sellel rallil kirjutati ka Eesti autospordi ajalugu. Heino Sepp ja Toomas Bernstein said toona Moskvitšiga esimeste eestlastena autoralli MM-sarja etapil katsevõidu. Kokku startis 62 meeskonda, kellest lõpetas ralli kolm, võitjaks tuli Achim Warmbold Fiatil, kelle kaardilugeja oli praegune Rahvusvahelise Autoliidu FIA president Jean Todt. Viimane on näidanud ka Poola MM-ralli vastu suurt poolehoidu, kui see naasis esmalt üheks aastaks MM-sarja 2009. aastal ja siis juba uuesti aastal 2014 ning püsib seal siiani.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja kõrval läheb Poola MM-rallil starti ka teine Eesti meeskond. Team Tehase Auto värvides teeb oma autoralli MM-sarja debüüdi seni Euroopa meistrivõistlustel kihutanud Raul Jeets, kelle kaardilugeja nii Poolas, Soomes kui ka Walesis on Kuldar Sikk. Nende auto on Škoda Fabia R5 ja võistlusklass WRC 2. Esialgu pidid Poolas startima ka Junior WRC arvestuses Miko Niinemäe ja Martin Valter. Paraku aga ei luba eelmisel etapil Sardiinias saadud kaelavigastus Niinemäel võistlusel kaasa teha.