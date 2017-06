Remmelgatsirkus sai jõulise lõpu

Puukaitsjate üks eestkõnelejaid Saale Kareda püüab mundrimehi veenda, et nad peataksid puu hävitamise, kuid tema jutt kõlab kurtidele kõrvadele. Vahepeal antakse aktivistidele ekslikke lootusi, et kohe tuleb mingi müstiline paber, mis hõberemmelga maharaiumise kas või ajutiselt edasi lükkab.

Ennelõunal Haaberstisse saabunud riigikogu keskkonnakomisjoni esimees ja sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Rainer Vakra annab intervjuusid vasakule ja paremale ning teatab, et kui tema Tallinna juhtima hakkab, lõpevad sellised jamad ära. «Siis ei käi asjad enam nii, et Haabersti elanikke puudutavat projekti tutvustatakse töö ajal kusagil Põhja-Tallinnas,» viitab Vakra, et Haabersti liiklussõlme projekti tutvustati Kultuurikatlas.

Vakra tormab järgmisele koosolekule, Kareda aga hüüab puu otsas olijatele: «Ärge tulge veel alla, kohe tuleb paber, et puu jääb püsti!»

Lähemal uurimisel selgub, et paberi olevat lubanud hankida Vakra. Samuti olevat ta lubanud helistada siseminister Andres Anveltile, et too politseivägivalla peataks. Vakra ütleb hiljem, et asi polnud päris nii. «Mina tegin täpselt seda, mida minult paluti. Saatsin Karedale meiliga keskkonnakomisjoni kirja, kus me soovitame Taavi Aasal kokku kutsuda eksperdikomisjon, mis vaataks üle nii selle konkreetse remmelga raieloa kui ka ülejäänud umbes tuhat raieluba, mis täna Tallinnas kehtivad. Nad said selle kirja koopia, mis saadeti esmaspäeval Tallinna linnavalitsusse,» selgitab Vakra pärastlõunal.

«Ma andsin ka kahele inimesele Anvelti numbri ja ütlesin, et loomulikult te saate siseministrile helistada. Eesti riigis on ministrid samamoodi käeulatuses nagu riigikogu liikmed. Kui neil on soov ministriga rääkida, siis palun!»

Läbirääkijad on kogu selle aja jooksul püüdnud veenda puu otsas istujaid alla tulema. Üks mees tulebki pärast enam kui nelja tunni pikkust puu otsas istumist vabatahtlikult alla. Ta pannakse autosse ja sõidutatakse minema. Teine lubab jääda üles niikauaks kui vaja, kuigi on näha, et temagi hakkab väsima. Küsimus, kes tagab tema turvalisuse, kui ta alla tuleb, muutub järsku puu saatusest tähtsamaks.

Siis läheb jälle käiku teine korvtõstuk, kuhu ronivad kolm kiirreageerijat. Seekord tõuseb korv üksi jäänud puukaitsjast kõrgemale. Puu tihe võra varjab nende tegevust, kuid veidi aja pärast tuuakse ka teine mees selja taha seotud kätega puu otsast alla ja sõidutatakse minema.

Emanuelsen käib ringi ja räägib kõigile, et kohe tuleb keskkonnainspektsioon, kes peatab politsei ebaseadusliku tegevuse. Arboristid alustavad tööd ning kaheksa tundi pärast politseioperatsiooni algust on hõberemmelgas maha võetud.