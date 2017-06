Palgata parteijuht: oleme internatsionalistid

Varakevadel elas Valev Kald üle olukorra, kus MTÜ Vene Kool Eestis, Öine Vahtkond ja Vene Maailma tegemiste eesotsas seisjad üritasid parteid üle võtta. Aasta algul teatas üks neist, Mstislav Rusakov, et loomisel on uus vene partei, Eestimaa Rahvaste Partei. Märtsis aga olid nad juba Kaldi juhitavasse erakonda astunud ja kandideerisid aktiivselt partei juhtorganitesse.

-Mis seis EÜVP juhatuses ja nõukogus praegu on – kui palju on juurdetulijaid, kes kavatsesid alles hiljuti ise uue vene erakonna asutada?

Juhatuses on 11 liiget ja neist kolm on Vene Maailmast, volikogus on 13 liiget ja sealgi on kolm Vene Maailmast. Nad otsustasid meiega liituda nagu Eesti kodanikud ja meie partei juhtkond arutas, et miks mitte, kui nad soovivad. Nad pidid selgitama oma positsioone, millega meie juurde tahtsid tulla. Neil oli natuke rohkem venemeelseid mõtteid.

-Teie programmi lugedes paistab ka sealt tugevat venemeelsust – mis neil siis veel venemeelsemat on?

Meie programmis on internatsionalism oluline, Vene Maailma inimestel oli natsionalistlikum suund, aga nad lubasid, et kui ühinevad meiega, muudavad nad ka oma suuna rahvusvahelisemaks. Tegutsevad ka teiste rahvaste nimel. Hetkel käivad juhatuse koosolekud suhteliselt rahulikult. Nad teevad meile ettepanekuid, millega me hetkel pole nõus.

Meie tegevus on suunatud internatsionalismile. Mitte natsionaalne riik, vaid mitmerahvuseline. Eesti, Läti ja Leedu ongi sellised endise Nõukogu Liidu liikmesriigid, kus elab palju muulasi, kellel pole ühel või teisel põhjusel kodakondsust ja kellel on teatud mõttes oma kinnine kultuur. Nendega tuleb töötada, sest me kõik oleme Eesti elanikud. Peame neid Eesti ellu kaasama ja Eesti riik peab neile käe andma. Paljud neist on näiteks vaesed, aga nad ei saa Eesti riigi poole pöörduda, sest nad ei oska eesti keelt. See, et nad ei oska eesti keelt, on nende oma probleem, aga neil võiks siiski olla võimalus Eesti riigi poole pöörduda. Võib-olla on nende vaesuse probleemi väga lihtne lahendada, aga nad kardavad ja tegelevad selle asemel köögipoliitikaga. Paraku pole selliseid mitte vähe.

Küsimus pole siin ainult eesti keele õppes, vaid ka selles, et Eesti riik on 25 aastat järjest tegelenud pigem majandusliku tõusuga. Samal ajal on riigis aga väga palju muulasi, kes elavadki hoopis teistmoodi. Tean, et absoluutne enamus neist on Eesti riikluse poolt. Mõned ütlevad, et eestlane on juba nagu amet.

-Te ise liitusite vasakparteiga viis aastat tagasi ja saite üsna kiiresti partei juhiks. Olete noor mees, räägite vabalt eesti keelt – kuidas te sellesse, teistest Eesti erakondadest nii erinevasse parteisse sattusite?

Eelkõige olin enne seda pikalt mõelnud.

-Millega te tollal tegelesite?

Olin Maardus kooliõpetaja, elan seal juba 30 aastat. Vasakpartei pakkus huvi seepärast, et see pole mingi marginaalne Eesti rakuke, vaid suure parteipere, European Lefti osa. Euroopa vasakpoolsetele ja meile on tähtsaim põhimõte, et kõik rajaneb ideoloogial. Ideoloogiline arvamus on tähtsam kui populism. Teine kord tuleks võib-olla rohkem populismi kasutada, aga arvan, et need, kes meie programmi loevad, saavad aru.